超熱血！24歲男裸辭「騎車2000公里」抵卡達　見證梅西最後戰役

▲陳錚豪在球場拍照。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔/綜合報導

全球矚目的2022世界盃足球賽20日正式開幕，大陸北京一名「90後」男子作為梅西(Lionel Messi)的超級粉絲，毅然決然辭去薪資優渥的工作，花光積蓄去卡達看比賽。另一名24歲的男子Sherk更選擇騎行到卡達，形容3個月的路途是去「朝聖」。

綜合陸媒報導，26歲的陳錚豪在北京從事網路廣告工作，他近日在微博發布影片稱，儘管如今就業市場緊張，但依然決定「裸辭」去看世界盃，自己作為阿根廷球員梅西的鐵桿粉絲，從2005年就開始看他比賽，這趟旅行幾乎會花光自己此前的所有積蓄，但仍然願意這樣做，此番決定也得到了家人的支持。

▲Sherk拍下騎行旅程。（圖／翻攝自微博）

另一名24歲的男子Sherk亦決定辭職，獨自一人開始「朝聖」之旅，他8月底從北京坐火車抵達四川成都，再由成都飛抵哈薩克阿拉木圖市，穿越沙特阿拉伯、伊朗等國家，當中騎行部分有2000公里。

為什麼選擇騎車去卡達？ Sherk表示，「這更多是源於小時候的一個想法，上學的時候在英文課本中看到有一篇課文就提到一些人高中畢業去騎行，當時就打動了我，我一直把這個想法埋在心裡。 這次卡達世界盃，我覺得是一次機會，就下決心幹了。」

▲Sherk介紹行程計畫。（圖／翻攝自微博）

對於這些熱血球迷的舉動，不少大陸網友表示支持，「可能這就是他的愛好，但是有這樣的勇氣，真的很佩服」、「難得有一次瘋狂，至少回頭不會有遺憾」、「都說青春不過幾年世界杯，不就是這樣嗎？」。不過也有網友指出，「前提，你得有錢」。

據悉，本屆世足賽亦被稱為「眾神的黃昏」，是一群足球大神的謝幕之戰，其中梅西近日受訪時透露，雖然很熱愛足球，但可能不會踢太久。此次藍白軍團被分在C組，同組的有沙烏地阿拉伯、墨西哥和波蘭，出線難度應該不高。