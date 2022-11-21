隱形殺手焦黑畫面曝！台南吊車司機遇1.14萬伏感電　性命垂危

記者林悅／台南報導

台南市北門區21日下午1時18分許，發生1起吊車吊桿疑操作不慎高壓電感電事件，消防人員到場發現操作吊桿之52歲陳姓吊車司機已無生命跡象，消防人員施以CPR急救送醫搶救，台電新營處指出，當事人非屬台電承攬人員，係「感電」造成。

▲台南市北門區下午發生1起吊車吊桿疑操作不慎感電事件，52歲陳姓吊車司機已無生命跡象，消防人員送醫搶救，「感電」現場草地呈焦黑狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電新營處指出，該處於21日下午1時22分許接獲消防局通報北門區某餐廳後方有工程車吊臂誤觸高壓電導線，隨即派員前往現場，台電人員於下午1時45分到達現場，發現該名感電民眾並非台電員工，亦非屬台電承攬商，當事人已由救護車送佳里奇美醫院醫救治，經現場施工人員轉述，工程車吊臂並未直接碰觸台電導線，疑似因吊臂過於接近導線（11.4 kva），產生感應電壓，導致人員感電，目前新營處人員於現場配合警方釐清案情中。

台南市警學甲分局指出，52歲陳姓男子，於21日下午1時18分許在北門某餐廳旁空地施工，陳男承借空地放置電纜，於操作吊臂時不慎發生感電意外（未接觸電纜引發之觸電，也常在職場上被稱為隱形殺手）而當場休克，經救護車送佳里奇美醫院搶救。據了解，感電現場草地都呈焦黑狀。

佳里奇美醫院指出，該名病患經急診醫療團隊全力搶救，其心跳有恢復，但十分不穩定，目前仍在搶救中。