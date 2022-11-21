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北漂潮漸緩　黃偉哲：台南正成為理想生活城市

▲台南市政府指出，台南市淨移入人口連3年正成長，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府指出，台南市淨移入人口連3年正成長，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據台南市政府統計數據，台南市淨移入人口連3年正成長；1111人力銀行最新調查也顯示，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南，其中約2成已開始計劃「南漂」，北漂的拉力正明顯降低，市長黃偉哲打造宜居城市的用心正逐漸顯現成果。

▲台南市政府指出，台南市淨移入人口連3年正成長，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，台南市淨遷徒人口數，2019年有37人、2020年251人，2021年提升高到1561人，呈跳躍式成長，主要原因就是投資案多、創造商機，包含台積電、聯電等大廠投資台南，創造就業機會。

台南市民政局戶政科長楊國忠表示，「這幾年來因為南科的關係，投資金額超過1.35兆，創造1800億的產值及3萬個工作機會，就業機會增加人口自然就成長。」

台南除了吸引優勢產業廠商進駐創造就業機會外，市府也重視青年族群最看重的托育環境，加速設置社區公共托育家園讓台南成為適合工作以及生活的城市。

過去認為北部工作機會多、薪水較高，許多中南部人口會因此選擇北漂工作；但近年來北部房價居高不下、物價不停上漲，而薪水卻沒有明顯提升的狀況下，即使薪資較高卻存不了錢，失去北漂的拉力。

根據1111人力銀行最新調查，全台有接近60％的上班族嚮往移居台南，其中有20％正在規畫移居，受訪者普遍認為，居住台南可享有三大優勢，第一是認為台南是美食之都占53％，第二是由於物價低占38％，第三則是生活步調慢占34％。另外，房租等支出比較低，能有較多餘裕用在娛樂或其他消費，造成南漂有明顯的拉力。

▲台南市政府指出，台南市淨移入人口連3年正成長，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄的陳先生曾北漂至新竹，在新竹科學園區工作近3年，在孩子出生後選擇回到南部，目前已在台南科學園區工作5年。陳先生說，回到南部後，經濟上的負擔減輕許多，在北部的房租、房價要比台南貴上兩、三成；物價上的差距，一個月算來在北部的生活費也要高出5、6千元；交通方面，相較於南科，竹科附近若是上下班時間就相當壅塞，通勤時間也因此變得更長。「大部分北漂的南部人應該都會有回南部的想法」。

▲台南市政府指出，台南市淨移入人口連3年正成長，全台有接近6成的上班族嚮往居住在台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，台積電、聯電等科技大廠進駐台南，投資案多，也創造了商機和就業機會，除了南科本身釋出的職缺之外，其群聚效應也會帶動周邊的生活機能，在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城帶動下，產業聚落更完整，生活機能不斷提升。

黃偉哲發言人邱莉莉議員表示，台南市是美食之都，物價也較北部低，以自己所屬選區的中西區與北區，就有聞名全國的牛肉湯、碗粿等美食，所以年輕人如果能到台南的科技業工作，就能有較多餘裕用在娛樂或其他消費，台南有明顯的拉力造成南漂。

邱莉莉也認為，大部分北漂的南部人應該都會有回南部的想法，隨著南科與沙崙的發展，如果台南也能跟台北、新竹有差不多的薪資待遇，相信不少人也會選擇回到故鄉。若以以成屋均價來看，台北市成屋價格已突破每坪80萬元，但許多人在台南，仍可以2、30萬的價格找到理想的成屋。

邱莉莉表示，「南漂潮」的湧現，一方面反映半導體產業與傳統產業隱形冠軍蓬勃發展，黃偉哲招商成果為台南帶來自信，也反映政府平抑物價與推行居住正義的效果。在黃偉哲任內首度興建社宅，今年也第一次實施囤房稅，未來要延續進步市政，繼續拚包租代管與租金補貼，相信有更多南漂族能在台南安居樂業。

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