「車掃」拚「行腳」新竹縣長選戰　楊文科vs .周江杰最後5天催票

▲九合一大選倒數五天，新竹縣長候選人把握最後一周，出門掃街拜票。由左至右分別為1號無黨籍黃秀龍、2號無黨籍范振揆、3號民進黨籍周江杰、4號國民黨籍楊文科、5號無黨籍劉復嵐。（圖／資料照、翻攝黃秀龍、范振揆及劉復嵐臉書）

記者陳詩璧／整理報導

九合一選舉進入倒數計時，新竹縣長候選人把握選前最後五天，上街拜票，國民黨籍的候選人楊文科打出夫人牌，帶著太太甘秀美到13鄉鎮市車隊掃街，民進黨籍候選人周江杰則是用「行腳」取代「車掃」，以逆時針的方向「逆風行腳」拜票，希望用誠摯的苦行來打動選民。

國民黨新竹縣長候選人楊文科今（21日）協同夫人甘秀美車隊掃街，打算連2天時間密集向13鄉鎮市鄉親拜票，上午在競選團隊與環保電動重機陪同下，從竹北競選總部出發，陸續到關西、新埔、湖口，下午預計掃完新豐和竹北。

楊文科指出，過去四年來，他帶領縣府團隊實實在在、好好做事、努力打拚，為新竹縣未來30年榮景奠定基礎。他在第一任屆滿前夕，已獲得「招商王、賺錢王、減債王」三冠王的肯定，新竹縣的各項數據表現，在全國都名列前茅，證明「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」的努力，已發揮顯著成效，更印證新竹縣政的前瞻發展方向正確！他強調好的建設要繼續完成，好的政策要持續推動，各項福利也只會多不會少！

▲▼國民黨籍新竹縣長候選人楊文科與夫人甘秀美今（21日）起陸續到13鄉鎮市車隊掃街，當面向鄉親懇託。（圖／楊文科競辦提供）



楊文科說，11月26日的縣長選舉，鄉親的選票關係著新竹縣這塊土地未來的繁榮發展，更代表著對家鄉的美好期待！他懇請所有新竹縣民鄉親踴躍投票，並支持4號楊文科，讓楊文科再做4年，他有能力、有信心，繼續落實「老中青幼通通照顧」，帶領新竹縣繼續朝「科技首都‧幸福竹縣」的新願景前進，讓所有新竹縣民鄉親安居樂業、幸福又快樂。

▲民進黨籍新竹縣長候選人周江杰21日開始用「行腳」取代「車掃」，以逆時針的方向「逆風行腳」拜票。（圖／周江杰競辦提供）

民進黨籍新竹縣長候選人周江杰也做選前最後衝刺，用「行腳」取代「車掃」，以逆時針的方向「逆風行腳」拜票，希望用誠摯的苦行來打動選民；上午他從竹北市出發，包括前民進黨北市黨部主委吳怡農等同志到場為他加油讚聲，振奮行腳團隊士氣。

▲民進黨籍新竹縣長候選人周江杰走到寶山時，前民進黨北市黨部主委吳怡農現身，以行動力挺。（圖／周江杰競辦提供）

吳怡農表示，周江杰都是一步一腳印的走，看見大家的需求，可見對每一次的選舉都非常重視，他注意到周江杰很重視各個世代的需求，包含兒童的醫療系統的建置、縮短城鄉之間資源分配的差距，也希望更多年輕人擁有投票的權利，一起來改變家鄉的樣貌。

未來五天周江杰選擇最貼近、最謙卑的方式來聆聽新竹縣這片土地的聲音，這座擁有五十七萬人口的縣市，在五天之後，他希望讓所有居住在新竹縣的民眾能夠像新竹市、桃園市一樣，能夠感受到居住在這片城市裡頭的光榮和榮耀。

另外，周江杰也提到，未來有機會進入到縣政府，在二樓的縣長室，他會來努力為新竹縣民來打拚，這次他投入縣長選舉的最重要的初衷，和八年前參選議員時一樣，要讓生活在這片土地的人們可以過得更好，這份信念絕對不會忘記。

▲無黨籍新竹縣長候選人劉復嵐。（圖／翻攝自Facebook／劉復嵐）

無黨籍新竹縣長候選人劉復嵐選前最後一個周末，選擇到各地奔走，接連到新埔、新豐和關西鄉發表政見說明，同時提到，他已向民進籍新竹縣長候選人周江杰提出辯論邀請，至今超過10天未收到回覆。