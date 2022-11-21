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世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

▲▼ 伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗隊長哈伊薩菲說，「我們必須承認，我國的狀況不好，我們的人民並不快樂」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗隊將於台灣21日晚間9時出戰英格蘭，但就在這場比賽登場前，隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）20日公開聲援伊朗示威同胞，直言「我們的人民並不快樂」。

綜合BBC、法新社報導，伊朗9月發生「頭巾女孩」艾米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕後死亡的事件，接連引爆全國性暴力反政府示威持續至今，但遭政府嚴厲鎮壓，外傳已有400多人喪命，約1萬6800人被捕。

32歲伊朗隊長、資深後衛哈伊薩菲在記者會開場時表示，在做任何事情之前，他想先向所有在伊朗失去親人的家庭表達哀悼，對於命喪伊朗抗議的同胞深表同情，「我們必須承認，我國的狀況不好，我們的人民並不快樂」，這些球員們都知道，儘管代表隊來到卡達，但這並不代表不該為人民發聲，或是不去尊重。

哈伊薩菲指出，「我們所擁有的一切都來自他們，我們必須出戰，我們必須盡一切所能進球，向勇敢的伊朗人民獻上最佳成績，也希望情況會如人民所願改變」。

BBC分析，對於一名資深球員來說，在這樣的比賽發表上述言論相當罕見，但哈伊薩菲選擇站出來力挺示威者、承認伊朗人民不快樂，意義重大，特別是他發表言論的地點就在卡達，卡達不只是2022年世足賽主辦國，也是伊朗重要盟友國。

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