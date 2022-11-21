陸製「新冠口服藥」網售半天被急令下架　專家示警：真正療效未定

▲大陸國產新冠口服藥阿茲夫定片。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸自製的新冠口服藥「阿茲夫定片」，日前傳出有電商平台開始販售，每瓶賣到350元人民幣（約新台幣1530元），每瓶35片。不過，午間該藥就緊急下架，多位專家示警稱，阿茲夫定的詳盡的臨床試驗結果還沒有完全披露，該藥為處方藥，不適合自行購買。

據《澎湃新聞》報導，中科院微生物學博士李慶超表示，目前阿茲夫定的詳盡的臨床試驗結果還沒有完全披露。根據真實生物招股說明書中對阿茲夫定治療新冠肺炎的療效說明來看，阿茲夫定的治療效果主要體現在輕症患者的病毒載量降低，及中度患者的症狀緩解上。病毒載量最終轉陰時間縮短、重症及死亡率下降等方面，與對照組相比沒有顯著統計學差異。

據《21世紀經濟》報導，11月19日早晨，大陸國產新冠口服藥阿茲夫定片已在北京部分藥店正式線上開售。在外送平台「餓了麼」上，有幾家藥店可售，規格是1mg*35片。其中海王星辰大藥房的定價為490元（人民幣，下同），「一心堂大藥房」定價480元，兩家藥店均為快遞發貨，在購買時需要填寫處方藥問診信息後方可下單。

對於阿茲夫定片在線上藥房銷售消息，報導引述研發生產廠家真實生物表示，真實生物已第一時間與藥店作出溝通，將即刻下架處理。

與此同時，連鎖藥房海王星辰內部人士透露，內部已經發布了緊急通知，國家藥監局已通知阿茲夫定不允許線上線下零售，如有已經賣出的，把銷售紀錄報市局。

對此，有新冠治療臨床專家表示，「阿茲夫定是一個處方藥，而且是緊急授權批準的，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適。」專家示警，新冠藥主要應該給高齡老人和其他有嚴重基礎疾病風險的脆弱人群來備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。

今年7月25日，真實生物的阿茲夫定被批准用於新冠治療，並於8月9日被列入《第九版新冠診療方案》，用於治療普通型新冠肺炎成年患者，每日一次服用5mg，療程至多不超過14天。

據悉，阿茲夫定原本是用於治療愛滋病的雙靶點抑制劑。目前，大多數專家對該藥物在零售渠道上線持謹慎態度。大陸一名知名病毒專家表示，「根據阿茲夫定片的說明書警示語，需要在醫生的指導下進行使用，在網上銷售不合適。」他還表示，藥物的真正療效如何需要詳細的三期臨床試驗數據證明。