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台灣首例！惡意APP偽冒中國公安部騙千萬　警逮5人通知平台下架

▲刑事局國際科19日宣布破獲巫姓主嫌偽冒泰、越、中司法機關網站詐騙案，警方緊急通報Google、Apple緊急下架這些惡意app。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際科19日宣布破獲巫姓主嫌偽冒泰、越、中司法機關網站詐騙案，警方緊急通報Google、Apple緊急下架這些惡意app。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科宣布破獲巫姓主嫌（34歲）涉嫌聘僱台灣工程師架設釣魚網站，警方指出，歹徒偽冒泰國曼谷地方法院、中國最高檢察院、越南公安部等東南亞各國司法機關網站，透過假檢警手法詐騙中、越、泰三國民眾，收網將發現最少有20位民眾被騙匯款項，該詐騙集團不法獲利逾新台幣上千萬元。

刑事局國際刑警科駐印尼聯絡組日前接獲央資安公司網路安全調查報告示警，上述惡意詐騙網站的後台架設位置都在台灣，警方接獲情資後，會同基隆市刑大科偵隊、台中市烏日分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

▲刑事局國際科19日宣布破獲巫姓主嫌偽冒泰、越、中司法機關網站詐騙案，警方緊急通報Google、Apple緊急下架這些惡意app。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查扣主機進行數位鑑識。

警方分系這些惡意網站的後台登入紀錄，從去年8月到今年6月發動2波搜索，先後在苗栗縣逮捕陳姓工程師，並查扣大批電腦主機伺服器，之後再分析惡意網站的後台登入資料，在於今年6月27日在台中逮捕巫姓主嫌及3名涉案共犯。

刑事局先後行動逮捕巫嫌及共犯5人到案，並查扣電腦5台、手機及平板17台、中華人民共和國居民身分證1張、偽冒官署惡意程式App原始碼、扣押13512顆虛擬貨幣泰達幣（市價約42萬餘元）警方發現，巫姓主嫌為躲避查緝躲在台灣主持跨國犯罪，向其他詐騙集團收取系統租賃費，透過虛擬貨幣洗錢規避警方查緝。

▲刑事局國際科19日宣布破獲巫姓主嫌偽冒泰、越、中司法機關網站詐騙案，警方緊急通報Google、Apple緊急下架這些惡意app。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，巫嫌提供詐騙集團客製化服務，聘僱台灣籍工程師編寫上述位冒網站，及簡訊攔截系統，除了偽造泰、越、中三國官署網站外，也偽造中國檢察署、公安部證件藉此蒙騙被害人，導致民眾誤信歹徒假檢警詐騙手法遭騙匯財產，刑事局國際刑警科緊急透過駐美西組織聯絡Google、Apple手機商緊急下架這些偽冒公署的APP，避免他國民眾受害。

警方向大陸、泰國調取被害人指控證據，將5人依觸犯詐欺、妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定5-20萬元交保候傳。刑事局指出，該案透過國際合作，由駐美西、泰國聯絡官協查跨國假檢警詐騙案，堪稱台警國際司法交流重大突破，呼籲民眾切勿下載安裝來源不明App，遇有檢警透過網路以偵辦案件為由接觸，應多加查證避免成為詐騙集團下手目標。

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