大陸批准國產口服藥「阿茲夫定」治療新冠　每瓶低於1333元

▲大陸首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首款國產新冠口服藥物「阿茲夫定」（Azvudine）的價格初定，每瓶不高於300元人民幣（約新台幣1333元），每瓶35片，每片1mg。8月2日，河南真實生物科技有限公司（下稱真實生物）的阿茲夫定片在平頂山投產，未來製劑年產量可達30億片。

大陸國家衞健委9日公佈，根據國家藥監局附條件批准阿茲夫定片增加治療新型冠狀病毒肺炎適應症註冊申請的審批意見，為進一步完善新型冠狀病毒肺炎抗病毒治療方案，決定將阿茲夫定片納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》。

通報顯示，阿茲夫定片用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。患者服用時需空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，療程至多不超過14天。不建議在妊娠期和哺乳期使用，中重度肝、腎功能損傷患者慎用。

去年7月，阿茲夫定片作為治療愛滋病藥物獲批上市，由真實生物委託北京協和藥廠有限公司生產。今年5月，真實生物平頂山生產基地順利通過河南省藥監局組織的藥品生產質量管理規範符合性檢查，標誌著公司自有的生產基地可以合規進行藥品的生產和經營。為適應大規模生產需求，真實生物正式啟動製劑生產。

7月25日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程式，進行應急審評審批，附條件批准真實生物阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

與美國藥廠輝瑞（Pfizer）出產的新冠口服藥Paxlovid，以及大陸首個自主研發的抗新冠病毒中和抗體聯合治療藥物-安巴韋單抗和羅米司韋單抗注射液相比，阿茲夫定片的價格更相宜。