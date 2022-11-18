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社會 社會焦點 保障人權

少服中心爆性侵！少年下麵被摸下面　惡狼2天3次「手來嘴來」慘了

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被害少年2天內在北市少服中心遭強制猥褻、性侵3次。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北市政府委託知名社福團體辦理的某少年服務中心，前年爆發少年在2天內遭強制猥褻、性侵3次，年僅18歲的張姓男子到案後坦承犯行，台北地院審理後，審酌張男已與少年和解並賠償8萬元，依犯強制猥褻罪2罪、強制性交罪，合併處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

據了解，台北市政府轄區內多個少年服務中心，是由各社福團體經營的公辦民營單位，而爆發性侵案的少服中心，是由知名社福團體受託辦理，針對社區內12歲到18歲，因翹家、輟學、家庭變故、或是涉及刑案等需要關懷的青少年，提供後續追蹤輔導服務，平時也會開放讓社區少年前往使用相關設施、參與活動。

判決指出，犯案的18歲的張姓男子，在少服中心結識未成年的少年小傑(化名)後，趁2人都在少服中心活動的機會，2天內3度對小傑強制猥褻、性交。張男於2020年5月下午趁小傑去廁所時，趁機強摸他下體，過2個小時後，張男又看到穿著運動短褲的小傑到廚房煮麵，再度伸手強摸小傑下體。

張男食髓知味，隔天見小傑上廁所又跟在後面。小傑有了昨天的遭遇，對張男已產生防備心，見他尾隨，連忙走進蹲式馬桶廁所隔間想鎖門，卻被張男伸手擋住門縫，強行拉開門進入廁間後，先是在小傑面前自慰，後又拉下小傑褲子性侵得逞。小傑被三番兩次的侵害，再也受不了的向社工傾訴，全案才曝光。

台北地院審理，審酌張男無前科，且犯後坦承犯行，尚有悔意，已與小傑和解並賠償8萬元，並持續接受醫療矯治，依犯強制猥褻罪2罪、強制性交罪，合併處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

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