人夫打遊戲約嫩妹摩鐵「實體連結對戰」　她控性侵不成反要賠錢

▲台北一人夫和女網友在摩鐵和住處激戰6次後，被女網友告性侵，人夫的妻子也告女網友侵害配偶權。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名大學剛畢業的女網友因打遊戲認識人夫，受人夫邀請「可以實體連線對戰線上遊戲」，一起到摩鐵激戰2次，1個星期後又到女網友家激戰4次，後來2人發生爭執，女網友提告人夫性侵，不過被檢方處分不起訴。人夫出軌一事被妻子發現後，妻子隨即也對女網友提告，求償70萬元。士林地院審理，認為女網友侵害配偶權，要賠25萬元，全案還可上訴。

正宮指控，小萱(化名)明知其丈夫阿杰(化名)有家庭，還於去年8月12日和他到汽車旅館發生2次關係，又於同月21日在曉萱住處發生4次性行為，破壞她的家庭，讓她感覺痛苦不已，提告向小萱求償70萬元。

全案審理時，小萱表示她於去年7月參加「WePlay」網路遊戲平台舉辦的太空狼人殺遊戲，認識網友阿杰，並不知道他已婚，且阿杰於同年8月12日以「至淡水唱歌」、「可以實體連線對戰線上遊戲」為由，把她載到摩鐵性侵，她因大學剛畢業涉世未深、也無力抵抗，只能聽從阿杰指示。21日阿杰又到她家性侵她，隔天她有和遊戲群組裡一位女網友說這件事，並到警局報案，至今她仍活在恐懼中，2人並非合意性交。

法官認為，小萱提告人夫對她強制性交，已被士林地檢署處分不起訴。且小萱在12日性交行為後，仍以LINE傳送訊息給阿杰表示「你開車小心喔」、「我到月台了」，數日後小萱仍就打遊戲的事情與阿杰互相問候、主動聊天，這些行為都難認她遭受性侵。

法官也查閱遊戲群組對話，與小萱交好的女網友在群組稱「小萱（遊戲代號）退群了」、「阿杰（遊戲代號）把小萱（遊戲代號）甩了」、「Ｘ完她睡好不理」等語，可見小萱是對女網友說她被阿杰始亂終棄，而非性侵。且小萱在警詢時，已表示知道阿杰有家室，卻仍和阿杰發生關係，可見她侵害配偶權屬實，審酌她與阿杰性交時間僅2天，與長時間男女交往不同等情狀，判她應賠償人妻25萬元，全案還可上訴。