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醉女遭司機硬上！哭喊：我是老闆的女人　他有老母要養...反幫求情

▲司機載老闆女友回家，趁機性侵對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲司機載老闆女友回家，趁機性侵對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中張姓司機被老闆要求，載老闆女友小花（化名）回家，張男見小花酒醉可欺，竟萌生色心，不顧小花哭喊「你不能動我，我是你老闆的女人」，對她性侵得逞。一審法官考量張男已與小花和解，且小花還求情張男有老母親要養，判張男有期徒刑2年，緩刑2年。二審法官參考檢方意見後，改判緩刑4年。

判決指出，張姓司機載老闆到台中拜訪友人，3小時後聚會結束，張被老闆指派送小花回家，張抵達小花住處後，見小花泥醉，於是將小花抱到3樓房間內床上，不料，他貪戀小花的姿色，竟動起歪腦筋，著手脫去小花的衣物。小花被張男突如其來的動作給嚇到，哭喊「你不能動我，我是你老闆的女人」，但仍被張男性侵得逞。

一審法官認為，張男犯罪後已積極彌補，與小花以17萬元達成調解，小花也幫張男求情，表示張男要扶養年近70歲的老母親，因此依強制性交罪，判處張男有期徒刑2年，緩刑2年，還要提供100小時義務勞務。

檢方上訴，主張張男被判的有期徒刑超過1年，緩刑其期間最好是4或5年，才能有效給予警惕，此外，張男曾因違反銀行法，遭判處有期徒刑1年8月，緩刑4年，但他卻在該案件緩刑期間，又犯性侵案件，檢方認為法官不應給予張男緩刑。

二審法官調查，張男雖曾犯銀行法，被判緩刑4年，但緩刑已期滿且未經撤銷，但也認為一審法官讓張緩刑2年太輕。法官認為，張男有改過向善的可能，且也與小花達成和解，但一審緩刑判決有失當的部分，因此改判張男緩刑4年，可上訴。

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