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社會 社會焦點 保障人權

6歲男童喊「表叔尿尿在我嘴裡」　他被輕判緩刑免關...原因曝

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲一名男童遭表叔性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／宜蘭報導

宜蘭阿龍（化名）為6歲男童的表叔，然而他卻在2019年間，兩度性侵男童。一審法官依對未滿14歲男女性交罪，判阿龍有期徒刑2年、緩刑5年。二審法官認為，阿龍應該是觸犯強制性交罪，但又發現阿龍有智能障礙，因此撤銷原判決，改依強制性交罪，判處阿龍有期徒刑2年、緩刑5年。

阿龍2019年10月中旬某日，要求男童跪在他的前方，對他性侵得逞，他在2019年12月31日與男童到某社區活動中心時，要求男童躺下，再度對他性侵。男童上學時跟老師談到阿龍的行為，全案才因此曝光，他後來在偵訊時表示「表叔尿尿在我嘴巴裡，我沒有吐出來，我不敢拒絕，我怕他打我」。

一審法官認為，阿龍無犯罪紀錄，且犯後始終坦承犯行，並與男童、男童家人取得和解，因此依對於未滿14歲男女性交罪，判阿龍有期徒刑2年、緩刑5年。檢方不服上訴，主張阿龍所犯的是強制性交罪，不是對未滿14歲男女性交罪。

二審法官調查，認為阿龍所犯應為強制性交罪，但考慮到阿龍有智能障礙且領有清寒證明書，並已與男童、男童家人取得和解，因此雖撤銷原判，改依強制性交罪定罪，但仍然處阿龍有期徒刑2年、緩刑5年，全案還可上訴。

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