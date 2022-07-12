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33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻：慢慢等吧

▲男生和女生吃飯，應該主動買單嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）▲女方選了家單點式的烤肉店，且還有服務員幫忙烤，完全不需要自己動手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲單身女的擇偶條件讓網友驚呆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

未婚男女總希望能找到一個符合自己「期待」的另一半，然後相知相惜攜手到老。一名網友即表示，她身邊一名33歲的女性朋友開出4項擇偶條件，沒想到光是第一點就被網友罵翻，直呼「憑什麼？」

一名女網友在PTT以「這樣的擇偶條件算嚴格還是寬鬆」為題發文，表示跟朋友聊天時問她何時要結婚，但朋友表示都沒遇到自己喜歡的，並列出擇偶4條件「工作穩定，認為男生月薪應該要接近女生的兩倍，女生月薪約3~4萬」、「現在沒房沒關係，但要有成家買房的打算，男生要有肩膀」、「會開車加分」、「感情專一」。

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原PO也附上該單身女姓朋友的自身條件，78年次（33歲）、162公分、49公斤、會打扮、長相中位數，並在文末表示，「這樣4個條件我是覺得有點嚴苛啦...各位覺得呢？雖然每個人擇偶標準不同...」

▲▼網友疑惑朋友的擇偶標準在大家眼裡會不會太嚴苛。（圖／翻攝自PTT）

▲網友疑惑朋友的擇偶標準在大家眼裡會不會太嚴苛。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人覺得第一點讓人傻眼，「慢慢等吧」、「33歲了長相又中位數，她其實想單身一輩子吧」、「234還好吧，1就請找回收業者」、「她有什麼優點讓薪水兩倍的男生要她？」「老實說符合她條件的男生會找88年次而不是78年次」、「1後面有毛病，怎不是她是男的2倍薪？」「前三個可縮寫：多金」、「有這種條件 輪不到選她」、「開這條件 男生相對有更好的選擇」、「條件不嚴苛啊 只要夠正的話」、「1有難度 可能不會選她」。

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