花蓮茶咖啡攻台北！展覽會農友親上火線　推蜜香紅茶+精品咖啡

▲花蓮縣政府帶著縣內茶農、咖啡農們一同北上參展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022台灣國際茶業博覽會與2022台灣國際咖啡展11/18-11/21在南港展覽館盛大登場，花蓮縣政府帶著縣內茶農、咖啡農們一同北上參展。縣長徐榛蔚表示，歡迎北部、西部喜歡花蓮蜜香紅茶、花蓮精品咖啡的朋友們把握機會，到南港展覽館感受花蓮農業的純淨美好！

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮位於北緯23.5度的北回歸線上，擁有得天獨厚的種植環境，純淨的水資源、豐饒的土地、宜人的氣候，加上農民的用心栽培，使花蓮的蜜香紅茶與咖啡豆兼具山與海的菁萃，花蓮縣政府致力行銷推廣花蓮蜜香紅茶與花蓮精品咖啡，透過辦理評鑑比賽，讓專家學者給予農友們指導，農友種植技術逐年提升之際，花蓮蜜香紅茶與花蓮精品咖啡更是成為消費者的首選！

▲展覽期間由農友親自上台推介，花蓮縣政府同時準備了豐富的打卡禮、滿額禮和抽獎禮，全力為農友的買氣加持。

花蓮蜜香紅茶己是茶業界新寵，在縣府強力推展下，茶園面積逐年增長，創造茶農許多利潤與就業機會，經由專家評審的評鑑，茶農間相互品質競賽，進而持續提升競爭力，增加茶農收益。而花蓮精品咖啡評鑑，迄今已邁入第六屆，花蓮縣政府積極輔導在地咖啡農友，聘請專業技術人員協助，開設咖啡相關課程，並引進咖啡師鑑定制度、委託專業咖啡鑑定團隊辦理精品咖啡評鑑等，希望花蓮精品咖啡的品牌建立能更加成熟並廣為人知。

徐榛蔚感謝花蓮農友們全力行銷花蓮優質的蜜香紅茶和精品咖啡！藉由展覽活動，讓全台、甚至國際的消費者與買家能近距離品味花蓮農業的純淨美好，進而種下未來和花蓮農業合作的種子。

本次「2022台灣國際茶業博覽會-花蓮館」位於南港展覽館1樓J124，參展農友包括，東昇茶行、嘉茗茶行、清風茶行、瑞穗鄉農會、伊禾茶茶園、露予莊園、小帽子工坊、旦茶六十；「2022台灣國際咖啡展-花蓮館」位於南港展覽館4樓L610，參展農友包含：馬耀咖啡、鄉庭有機咖啡莊園、木宣咖啡、917農場、瑞穗石柱咖啡、公主咖啡、西麓武嗨-法拉斯有機、騰燕有機農場、阿金莊園及都好咖啡等10家。

徐榛蔚說，為了能讓更多民眾深刻了解花蓮縣蜜香紅茶與精品咖啡的故事，展覽期間安排了多場次的課程活動，更由農友親自上台推介，花蓮縣政府同時準備了豐富的打卡禮、滿額禮和抽獎禮，全力為農友的買氣加持！