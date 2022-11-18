周末小確幸！　超商「28元大杯拿鐵」連3天搶喝

▲全家大杯拿鐵最狂每杯下殺28元有找。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸開囤了！全家祭出限時3天「大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼還能使用環保杯現省5元優惠，最低每杯28元有找，加碼還有唐寧經典伯爵茶2杯只要60元，通通划算爆表，今（18）日趕緊衝了。

全家即日起至11月20日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，相較原價下殺6折，且若使用環保杯還可現折5元，最高可享1杯大杯拿鐵只要28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限，加碼還有「私品茶熱唐寧經典伯爵茶2杯60元」等搶，肯定不能放過。

▲7-11門市連2周CITY系列飲品可享「任選2杯79折、4杯75折」優惠。

另，7-11即日起至11月29日也祭出「CITY系列飲品任選2杯79折、4杯75折」優惠，優惠品項包括CITY CAFE拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及巧克力可可歐蕾等通通有。

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