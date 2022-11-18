　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

周末小確幸！　超商「28元大杯拿鐵」連3天搶喝

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家大杯拿鐵最狂每杯下殺28元有找。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸開囤了！全家祭出限時3天「大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼還能使用環保杯現省5元優惠，最低每杯28元有找，加碼還有唐寧經典伯爵茶2杯只要60元，通通划算爆表，今（18）日趕緊衝了。

全家即日起至11月20日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，相較原價下殺6折，且若使用環保杯還可現折5元，最高可享1杯大杯拿鐵只要28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限，加碼還有「私品茶熱唐寧經典伯爵茶2杯60元」等搶，肯定不能放過。

▲▼7-11咖啡飲品 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市連2周CITY系列飲品可享「任選2杯79折、4杯75折」優惠。

另，7-11即日起至11月29日也祭出「CITY系列飲品任選2杯79折、4杯75折」優惠，優惠品項包括CITY CAFE拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及巧克力可可歐蕾等通通有。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q　網一看全嗨翻
►麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天
►270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
私密片外流！　吳佩芸顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍
女女戀變調！新竹19歲女劈腿遭囚「鐵棍私刑」打死　5女收押
快訊／北韓射洲際飛彈！　駐日美軍發布警報：快找掩護
快訊／台中市府女員工10樓墜落亡 盧秀燕遺憾不捨
起底錢帥君男友「吸金手法」！大本營在桃園　貴婦生活金源揭密
快訊／魔獸魅力超狂！　雲豹特種S區168000元季票完售
一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！　釣出行員解答：妳中獎了
淡水狠父當街狂揍妻和1歲嬰　連續暴打4巴掌！3壯漢制止秒孬
陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

周末小確幸！　超商「28元大杯拿鐵」連3天搶喝

最有誠意的上網方案　凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋＋」輕巧月租、網路神器免費升級

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

【廣編】喜迎兔年！愛丁頓寰盛推「時尚聯名跨界禮盒」滿足各類消費者感官

下單和雙11一樣划算！民生用品凍漲5折起　拉拉褲現省近千元

【廣編】台灣夏普攜手禾聯碩　合資成立「夏禾電器」

麥當勞加薪了！正職服務員「調薪11％」　大夜班起薪3.9萬還有津貼

【廣編】愛爾麗集團與晶鑽生醫共組醫美台灣隊　搶攻海外顏值商機

保養聲帶的小祕訣！鄭可強擔任泰山純水一日店長　題目放水超圈粉

【廣編】花王(台灣)榮獲2022 TCSA「台灣十大永續典範外商企業獎」

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

周末小確幸！　超商「28元大杯拿鐵」連3天搶喝

最有誠意的上網方案　凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋＋」輕巧月租、網路神器免費升級

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

【廣編】喜迎兔年！愛丁頓寰盛推「時尚聯名跨界禮盒」滿足各類消費者感官

下單和雙11一樣划算！民生用品凍漲5折起　拉拉褲現省近千元

【廣編】台灣夏普攜手禾聯碩　合資成立「夏禾電器」

麥當勞加薪了！正職服務員「調薪11％」　大夜班起薪3.9萬還有津貼

【廣編】愛爾麗集團與晶鑽生醫共組醫美台灣隊　搶攻海外顏值商機

保養聲帶的小祕訣！鄭可強擔任泰山純水一日店長　題目放水超圈粉

【廣編】花王(台灣)榮獲2022 TCSA「台灣十大永續典範外商企業獎」

「夜店阿嬤」慘了！　撿悠遊卡退月票買菸…失主氣炸不和解

高雄驚見「鏈鋸人外送員」！戴超狂安全帽上路...恐吞500元罰單

最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

高雄一件槍擊案4判決3版本　何俊英：司法判決不應碰運氣

LIVE／大貓熊團團昨晚突發4次癲癇！　動物園11點說明最新病況

阮慕驊推「科博之櫻」　「科博館Ｘ勤美草悟」台中最美翡翠項鍊

快訊／各類疫苗保護效益報告今公布！指揮中心14:00說明

外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

2男網路求職「約商旅面試」　見面秒變豬仔！主嫌才21歲

勇士需交易KD回來！　ESPN名嘴：別再浪費柯瑞巔峰

保時捷911撞信義區公車　卡底盤全毀酒測值0.39

消費熱門新聞

限時7天！超商咖啡飲品「買2送2」

日本超夯抗菌豆台灣終於買得到！

超商限時3天喝「23元大杯美式」

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

麥當勞正職服務員調薪11％、大夜班起薪3.9萬

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

女神Ella愛用鑽石洗頭　雙11優惠

超商搶吃最新三杯雞、麻油雞烤飯糰

速食店「99元小套餐」限時7天吃！

讓Wi-Fi滿屋凱擘大寬頻全新升級

整形外科醫師分享「先減脂後雕塑」觀念

達美樂再推「小披薩99元」雪恥！

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

更多熱門

相關新聞

白種元燒肉開幕送招牌肉盤　

白種元燒肉開幕送招牌肉盤　

被稱為韓國廚神的白種元，是韓國著名的餐飲企業家CEO，就連韓國男子天團BTS都搶當白老師的狂粉，而由他創立的「BORNGA本家燒肉」現在台灣也吃得到，台灣首店11月25日正式開幕，11月25日至12月4日開幕期間，開桌即贈招牌肉盤「白種元吾桑格」1份，同桌每人加入「本家BORNGA韓式燒肉」會員再加贈「豬五花」肉盤1份。

alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

花蓮冬日泡湯續加溫　溫泉住宿優惠抽大獎

花蓮冬日泡湯續加溫　溫泉住宿優惠抽大獎

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡優惠全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面