「台東好米收冬祭」最終場　星光閃閃共下齊聚鐵花新聚落

▲台東好米收冬祭，今年壓軸場於19日在台東市鐵花新聚落舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東部客家活動最具代表性「台東好米收冬祭」，今年壓軸場於19日在台東市鐵花新聚落熱鬧歡慶，以優美歌曲伴著客家宴野餐會，結合市集與歌謠闖關遊戲，打造充滿「客」氣的客家生活節。

活動於19日下午3點由舞「稻」嘉年華揭開序幕，邀請池上慶豐社區及水精靈民族舞蹈團，以客家樂曲結合舞蹈，舞出農家歡慶豐收的力與美，KEEP DANCE STUDIO融合嘻哈街舞風格，以現代流行元素詮釋創新客家街舞。

最讓人期盼的HAKKA草地音樂會，再次邀請客家金曲歌王羅文裕，以國、台、英、客4語的多元曲風演出，還有重磅級客家歌手帶來專屬於台東版的『客家小吵』，入圍金曲獎「最佳客語歌手」徐世慧、『最佳客語專輯』及『年度最佳專輯』獎的徐哲緯，天籟美聲讓全場如癡如醉；台東女兒星光幫歌手黃美珍，展現原住民的熱情好歌喉，還首次演唱客語歌，另有在地客家新生代歌手饒棣華，現場民眾沉醉在客閩華原金曲及客家流行音樂中。

一公開及秒殺的收冬客家宴，今年由隱藏在鹿野鄉大原客家庄的客家媽媽們掌廚，融合阿婆的灶腳記憶與傳統客家菜及鹿野在地食材，還加碼傳統的烤桶柑，民眾吃得吮指回味，直說：「恁香！恁好吃！」，在草地上野餐、聽著音樂。周邊「客家生活節-歌謠篇」闖關活動也大排長龍，讓老嫩大細透過多元的方式開心講客語，幸運的民眾都開心地將2023新年兔子燈帶回家。