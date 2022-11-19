台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽　11／19起登場

▲台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽19-20日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府教育處於19-20日連續2天，在寶桑國中活動中心舉辦111學年度學生舞蹈暨創意戲劇比賽初賽，今年戲劇比賽共5隊，舞蹈比賽民俗舞共16組團體及個人隊伍、現代舞共10組團體及個人隊伍、古典舞共5組團體及個人隊伍、兒童舞蹈共1組團體組，合計357名選手參賽。

縣長饒慶鈴表示，全國學生舞蹈比賽競賽類型包括古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈4大類，每年吸引從國小到大專不同階段學生參與。無論是婆娑嫵媚的古典舞、融合傳統與當代的民俗舞、流暢多變的現代舞、活力可愛的兒童舞蹈，或是結合音樂、台詞、肢體、燈光等組合的舞台劇，都需要日積月累練習打下基本功，才能精準地以身體敘事，傳達舞者和演員內心豐沛的情感和藝術內涵。今年報名參加創意戲劇隊伍數較去年增加，樂見更多學生投入表演藝術領域，初賽是回顧學習及進步很好的機會，期待舞台上的表演經驗留在每位參與者的心中。

各類各組第1名將代表台東縣參加全國決賽，其中，舞蹈比賽獲得優勝之學校將前往桃園市(個人組、各級學校團體乙、丙組)及嘉義縣(各級學校甲組)參與全國決賽，戲劇競賽明年將前往花蓮爭取全國比賽殊榮。