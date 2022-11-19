2022台灣國際衝浪公開賽　男女子積分賽...澳洲日本選手奪冠

▲2022台灣國際衝浪公開賽男女子積分賽，於19日完賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

備受國際矚目、在台東金樽漁港舉辦2022台灣國際衝浪公開賽男女子積分賽，經７天激戰，於19日完賽，澳洲選手Jarvis Earle獲得男子短板QS3,000積分賽冠軍，日本選手Nanaho Tsuzuki登上女子短板QS5,000積分賽冠軍寶座。

2022台灣國際衝浪公開賽女子短板QS5,000積分賽及男子短板QS3,000積分賽，今日上午舉行4強準決賽，接著展開冠亞軍哈上的競技，吸引超過千名民眾觀賽，高積分和高額獎金讓選手使出渾身解數搶奪冠軍，其中，女子短板QS5,000積分4強賽是2組日本對上澳洲的組合，最後由2位日本籍的女子選手Nanaho Tsuzuki和Minami Monaca挺進冠軍爭奪戰，由Nanaho Tsuzuki獲得12.23分得到女子短板冠軍，也是第1次拿到QS賽事冠軍。

男子短板QS3,000積分賽4強由澳洲籍男子選手，被譽為「明日之星」的Jarvis Earle和 身為WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)外卡的澳洲籍選手Reef Heazlewood挺進決賽，是先進與後輩的對決，在多次騰躍動作後，Jarvis Earle積極表現讓他一舉奪冠。

台東縣政府表示，台灣國際衝浪公開賽今年與WSL合作舉辦QS積分賽，今日冠軍決賽吸引上千位民眾爭相目睹頂尖職業衝浪選手風采，賽事期間線上直播累計逾10萬人次，頒獎儀式後，男子短板QS3,000積分賽冠軍Jarvis Earle在活動主舞台區，與喜歡衝浪的朋友分享職業生涯的大小事，也再度下海炫技並與年輕的衝浪小將們在水中互動。

交觀處指出， 周邊活動持續到20 日，壓軸賽事【復古男女長板特別賽】預計於明日上午8時30分進行，由台灣在地衝浪好手將手把手帶領後輩共同戰浪金樽。