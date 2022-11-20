陸大使稱「中國元素照亮世界盃」　陸網嘆：除了男足其他啥全去了

記者蔡紹堅／綜合報導

世界盃足球賽即將在卡達開幕，中國大陸駐卡達大使周劍近日受訪表示，卡達世界盃，中國元素、中國貢獻隨處可見，如同滿天繁星照亮了整個世界盃。周劍的發言很快引起大陸網友討論，許多人都感嘆，除了中國男子足球隊沒去世界盃以外，中國「其他的啥」全都去了。

周劍接受《新華社》採訪時說，「這次卡達世界盃，中國元素和中國貢獻隨處可見，如同滿天的繁星照亮了整個卡達的世界盃，我們有中國鐵建承建的盧塞爾體育場，在這裡將舉辦世界盃的決賽！

▼中國大陸駐卡達大使周劍。（圖／翻攝新華社）



周劍繼續說，「有中國電建的太陽能光伏電站，源源不斷提供綠色能源，宇通公司提供了1500輛新能源車，為大家提供了綠色的出行，華爲公司爲場館的通訊提供了解決方案，各種周邊產品、裝飾品在大街上隨處可見。」

周劍強調，「一方面是中國發展的象徵，另一方面表明中國製造、中國建造越來越多的，得到世界各國人民的認可和喜愛。」

周劍的發言很快引起大陸網友討論，但許多人都將焦點放在沒有辦法前往世界被的中國男子足球隊，「中國除了男足沒去世界盃，其他的啥都去了。」「連熊貓（貓熊）都去了卡達，就是男足去不了。」「中國男足不爭氣，中國基建很爭氣。」

▼網友留言，感嘆中國男子足球沒辦法去卡達。（圖／翻攝微博）

