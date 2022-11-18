世足派對來了！中華電信MOD戶外直播邀您一起瘋世足

▲11月22日傍晚5點50分，中華電信將在台北東區服務中心(松仁路130號)透過大螢幕現場直播，邀民眾與全球同步感受世足魅力！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

萬眾矚目的2022 FIFA卡達世界盃™將於台灣時間11月20日晚上10點45分舉行開幕典禮，中華電信MOD、Hami Video全程直播，並將首次在中華電信門市舉辦世足直播派對！台灣時間11月22日傍晚5點50分，熱門強隊阿根廷本屆首戰對上沙烏地阿拉伯的熱血賽事，中華電信將在台北東區服務中心(松仁路130號)透過大螢幕現場直播，邀民眾與全球同步感受世足魅力！

中華電信於11/22下午4點起在台北東區服務中心開世足直播趴，邀請民眾揪團為心中所屬的球隊應援加油並體驗透過大螢幕觀看MOD直播的快感及精彩；參加直播派對的民眾不僅能獲得專屬應援禮包，並可參加當天的「世足預測王」活動有機會把市價13,900元的Apple Watch Series 8帶回家。看足球拿豪禮，就在中華電信！即刻報名：https://www.accupass.com/event/2210260815531540529438

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中華電信邀大家一起瘋足球，直播派對當天下午4點起，將先展開「世足踢踢樂」暖身活動，設置大型充氣足球門提供民眾體驗射門樂趣，即可獲得adidas世足版紀念球、Hami Video運動館7日體驗劵及世足專屬可口可樂等不同獎項好禮。

晚上的世足直播派對，現場不僅提供臉部彩繪服務，還可獲得世足限定版可口可樂、爆米花和專屬應援禮包；活動前於網路報名直播派對，還能加碼拿百元商品卡，湊齊3-4人揪團報名，再贈adidas世足版足球。

此外，現場並將舉辦「世足預測王」抽Apple Watch活動，邀球迷一同預測該場直播賽事勝利隊伍，當天體驗「世足踢踢樂」暖身活動或預先網路報名世足直播派對者，可再各多獲1次「世足預測王」預測機會，最多共計3次機會，參與越多、拿獎機會越大，快至活動網站報名，幸運得主可能就是你！