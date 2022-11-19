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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸贈卡達2隻貓熊「只聽得懂四川話」　飼育員崩潰學語言

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

▲2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡達公眾見面。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

來自中國的大貓熊「京京」和「四海」當地時間17日在卡達多哈，正式與公眾見面，牠們居住的多哈豪爾貓熊館也於當日開館。目前，這2隻貓熊只能聽懂四川話。中國駐卡達大使說，當地貓熊館的飼育員正在努力學習四川話，以便更好和大貓熊溝通。

據《中國日報》報導，「京京」4歲，是一隻調皮的「男孩」；「四海」3歲，是一隻活潑的「美女」，牠們都出生於中國大貓熊保護研究中心臥龍神樹坪基地。

據悉，這2隻貓熊目前只能聽懂四川話，在現場，記者就成功用四川話召喚了大貓熊「四海」。

中國駐卡達大使說，當地貓熊館的飼育員正在努力學習四川話，以便更好和大貓熊溝通。

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

▲2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

上個月19日，大貓熊「京京」和「四海」乘專機從中國四川抵達卡達首都多哈，根據中卡兩國達成的大貓熊保護研究合作協議，這2隻大貓熊將在接下來的15年旅居卡達，這也是中東地區迎來的首對大貓熊。

一個月來，2隻貓熊在「新家」適應得很好，能吃到從四川運來的竹子，以及玉米麵餅等輔食。據卡達貓熊館館長表示，「京京」胖了3公斤左右，「四海」也胖了3公斤多，「牠們睡得好、吃得好，2隻也長胖了。」

為了照顧2隻中國大貓熊的生活與健康，卡達貓熊館雇用了多位有照顧貓熊經驗的飼育員和獸醫，同時中國大貓熊保護研究中心也有2位飼育員和1位獸醫同貓熊一起來到卡達，陪伴牠們度過過渡期。

▼大貓熊「四海」。（圖／新華社）

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

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