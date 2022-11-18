重視古蹟復舊及新建設並進　黃偉哲打造台南成新舊兼容城市

▲台南市長黃偉哲上任以來，積極推動台南成為一座具人文底蘊、新舊兼容城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任來，積極推動台南成為一座具人文底蘊新舊兼容城市，水交社宿舍群」榮獲今年「全球卓越建設獎」，充分展現族群與文化多樣性；山上花園水道博物館古蹟活化成為熱門觀光景點；12月即將正式開幕的新化果菜市場，外型前衛內部寬敞明亮，顛覆對傳統市場的想像，未來將為食農教育重要基地。

黃偉哲表示，「掘地三尺有古蹟」是台南的城市特色，如何在史蹟復舊及城市建設發展之間取得平衡，讓新舊交錯兼容並蓄，考驗一位首長及其團隊的決心及執行力。

榮獲2022全球卓越建設獎的「水交社宿舍群」，在日治時期是佐級及將級官舍，戰後經空軍接收規劃為5棟校級宿舍及3棟將級宿舍，每戶皆有完整庭院，建築型式與構造顯示出適應南台灣炎熱氣候的工法，包括紅磚砌通氣孔、門廊、簷廊、高天花板等。

市府在修復過程中，將建築構造和內裝原有的精緻作工，儘可能以原貌保存，保留眷村歷史痕跡及原有植物，還原當時高階武官宿舍的生活環境特色，展現台南文化多樣性及包容力。

2019年正式營運的山上花園水道博物館，到今年10月已累積近150萬參觀人次，是台南熱門的文化觀光景點。園區的「台南水道」在1922年完工啟用，迄今剛好滿100週年，黃偉哲日前在出席紀念活動時特別提到，古蹟活化的目的，是讓歷史不再是死板板教科書，而是活化在生活之中，讓更多人了解過去，這也是他積極推動台南古蹟之都的使命。

舊有新化果菜市場因腹地小，緊鄰學校、住宅區，不足以因應目前市場的龐大運銷量，台南市攜手荷蘭建築團隊MVRDV操刀設計，順應新化區地形特色，以波浪山形屋頂設計，覆蓋大面積植栽景觀平台，打造一座全新果菜市場，獲得綠建築認證，並被譽為「全台最美果菜市場」，自9月試營運以來，已吸引逾20萬人次來訪，兼具旅遊觀光、食農教育及地方創生功能，下個月正式開幕後，可望成為新熱門景點。