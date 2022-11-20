柯文哲轟蔣萬安政見是幹話　「老同學」反嗆：市民的苦你知道嗎？

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柯文哲轟蔣萬安政見是幹話　「老同學」邱文祥反嗆：市民的苦你知道嗎？

▲▼市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安公布長照政策，包括聯醫增加500張照護床、每床補助2萬元、落實在宅老化，卻被現任台北市長柯文哲批評為草包、幹話。對此，蔣萬安團隊顧問前副市長邱文祥反嗆，這實在不是高級知識份子應該說出口的話，並控柯文哲「所有需要長期照護床的家庭、心中的苦，你知道嗎?」

邱文祥說，柯文哲當年跟他一起考上陽明醫學系，他唸了一年轉學台大。「你說蔣萬安沒有管過醫院，但是你在台大醫院的行政職是一名急重症醫療部主任，這個位置也真的沒有管過跨領域且複雜的醫院！後來你擔任了市長，此職位日理萬機，相信你更沒有時間去深刻了解聯醫的真實運作。」

邱文祥批評，柯文哲身為台北市的大家長八年，找不出方法解決長照困境，還用粗鄙的言詞「幹話」，「草包」批判蔣萬安候選人提出的長照三箭，讓包括他在內的絕大多數台北市民痛心丶失望。

不過，邱文祥指出，撇開情緒性的話語，就事論事來看台北市的長照課題，台北市聯合醫院，由衛福部批准的可用床位數是2975床，而現在開了2100床。另外，以聯醫現況的占床率80%計算，2975-2100= 875，2100 x 20%=420，875+420=1295床。「這數字一目了然，顯見北市聯醫院可以有1295床的擴床空間，是可能挪做長照之用（我當然知道醫療跟長照的管理機構及制度是完全不一樣的)。而蔣候選人也很明智地提出，在不影響市聯醫醫療量能及員工權益的大前提下，轉型開設500床由長照機構來管理。這真是可以幫助真正需要的市民，最迅速、最實際的作法。」

邱文祥砲轟，聯合醫院仁愛院區要等一年多，才有護理之家的床位，要解決「一床難求」，非不能也，是不為也，此更是所有需要長期照護床的家庭、心中的苦，柯文哲知道嗎?

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