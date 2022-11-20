柯文哲暗酸藍綠「華而不實演講推遲進步」　陳時中反嗆市政末段班

▲陳時中今天上午前往湖光市場掃街拜票。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲19日公布「我們改變的現在、就是下一代的未來」宣傳影片，片中暗諷國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中「用華而不實的演講推遲這座城市的進步光榮」，對此，陳時中20日受訪說，柯是造成市政末段班、不光榮的人，應該檢討這件事情。

陳時中今天上午前往湖光市場掃街前受訪，媒體關注，柯文哲昨天公布「我們改變的現在、就是下一代的未來」宣傳影片，片中提及自己「不遲到、不早退、不貪污、不愛應酬」，讚美無黨籍候選人黃珊珊「沒有盤根錯節的黑金、黑箱，也沒有包袱」，並批評藍綠「虛假民主的寡頭政黨吸乾人民的資源」，「用華而不實的演講推遲這座城市的進步光榮」，「藍綠對立扼殺了下一代的未來」等語。

對此，陳時中說，柯文哲沒有提到任何人，此外，這次政見裡面有很大的一個期待，希望擺脫台北市政永遠是末段班的「不光榮的感覺」，而柯文哲正是造成這樣一個情況的人，相信他應該檢討這件事情，自己則要繼續努力，未來當選市長要讓台北的光榮感再現，讓行政效率提高，並使政策能夠照顧到更多的人，讓台北能夠與世界大城市並駕齊驅。

至於柯文哲自豪「不貪污」一事，陳時中說，市政府零零星星都有一些相關的案件，他當市長一定要維持清廉的政治，讓大家都能夠有為有守，當然是不能夠貪污的。

此外，針對外界批評柯文哲為了總統夢染黑台北，陳時中直言，柯文哲一直抱持總統的希望，當然她自己要去努力，但是在選舉過程，他還是希望大家回歸選賢與能，抹黑相關的事情都是不好的。

另外對於蔣萬安日前要求陳時中說清楚與前國策顧問、民進黨中常委黃承國的關係，陳今天重申，黃先生在競選總部並沒有擔任任何職務，以前他在擔任黨部主委的時候，曾經支持過柯文哲及黃珊珊，沒有什麼樣後續的問題。