「2023技職教育年度代表字」票選　萬元住宿券等你抽

▲台北市教育局舉辦技職教育年度代表字票選活動。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣技職教育，新北市教育局與國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心合辦「2023技職教育年度代表字」票選活動，經甄選後的代表字包括「才」、「亮」、「敏」、「巧」、「跨」、「行」、「卓」、「拓」、「昂」、「菁」等10字，即日起至12月14日開放民眾網路票選，參加活動者有機會獲得萬元住宿券的獎品。

新北市教育局表示，2023技職教育年度代表字，第一階段由民眾推薦收集到150組字，經專家會議淬鍊出10組代表字、英文及其意涵，即日起至12月14日止，邀請社會大眾參加網路票選，有逾十萬價值獎品提供參與民眾抽獎。

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教育局指出，10組代表字及代表意涵分別為：才（Talent:培養具國際競爭力及解決問題等職場核心力的人才）、亮（Soptlight:技職教育幫學生找到亮點）、敏（Agility: 將創意巧思在實戰創作中呈現）、跨（Cross: 培育多元專業軟硬實力人才）、巧（Skillful: 跳脫框架、靈活運用，開創更巧妙的未來）、行（Action: 藉由行動力加深理解程度，並實際執行）、卓（Eecellence:技職教育帶領學生追求卓越。）、拓（Develop: 培養具創新思維及多元整合能力的專業人才）、昂（Raise: 如同太陽升起一般，技職學子昂首闊步，神采奕奕）、菁（Elite: 事物中最有價值的部分，讓技職教育持續發光發亮）。

教育局表示，每人僅限投一票，活動詳情可上網查詢，票選結果及中獎名單暫訂於12月下旬公布，提醒投票者填寫正確的聯絡資料，以便主辦單位將獎品順利寄出。





▲新北市教育局舉辦技職教育年度代表字票選活動。（圖／新北教育局提供）※點圖放大