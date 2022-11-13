校園兒童遊戲場改善計畫　新北188校全數提前檢驗合格

▲新北市188校校園兒童遊戲場全數取得合格檢驗報告。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應中央修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全國校園兒童遊戲場須在明年1月24日前取得合格檢驗報告。新北市教育局今（13日）指出，從106年起即訂定校園兒童遊戲場改善計畫，投注超過1.8億元經費，188所設置有兒童遊戲場的學校，均已在今年提前取得合格檢驗報告，另增設4座特色遊戲場，讓孩子能玩得安全，也讓家長放心。

新北市教育局長張明文指出，新北市近4年來共籌編1億2千萬元，109年向中央爭取6850萬元補助專款，共投入逾1.8億遊戲場改善經費，在今年已全數完成188所學校遊戲場改善，並已提前取得合格檢驗報告，目前總共設置22座校園特色遊戲場，要讓新北的兒童在校園內可以盡情遊戲，享受幸福的童年。

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教育局指出，遊戲場除了基本的改善更新，也鼓勵學校將在地文化、場地特性或校本特色融入遊戲場主題，設計成特色遊戲場。今年就新增秀朗國小、永和國小、大崁國小及修德國小等4座特色遊戲場。

其中大崁國小利用場地特性，將原本只能當作歷史景觀物的八爪造型石造溜滑梯進行大改造，並取得國家標準合格檢驗，同時保有原本石造溜滑梯的型態，也為校友保存了珍貴歷史回憶。