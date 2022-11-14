新北技職教育「陶瓷金工成果展」　鶯歌陶瓷博物館展出

▲參與抽離式國中技藝班金工珠寶專班學生全神貫注製作作品。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局與文化局攜手合作，即日起至12月18日於鶯歌陶瓷博物館辦理「新北技職教育陶瓷金工成果展」，展出全國唯一「八年一貫珠寶金工班」、「金工設計職業試探專班」學生作品，作品來自鶯歌國中、鶯歌工商及景文科技大學等校。

新北教育局長張明文表示，新北市全國首創辦理八年一貫珠寶金工班，此一條龍式的人才培育方案，是新北市技職教育為產業培育專業人才的里程碑，暢通8年3個學習階段升學管道，銜接國中、技高及科技大學相關課程，讓學生從職業試探、傳承資深業師技術，並進一步專研技術，這次與鶯歌陶瓷博物館合作，給學生一個展現技能的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東龍珠鑽石集團近年來與鶯歌工商、鶯歌國中合作，辦理抽離式技藝班及金工設計職業試探專班，讓資深業師傳授學生金工專業技能。東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示，期盼以精品金工技術傳承及品牌推廣為目標，深耕珠寶精品技職教育，培育出適合產業界需求的人才。

鶯歌工商美工科三年級學生許詩芹說，這次跟陶博館的合作，從中瞭解原來珠寶包鑲不是只有寶石，陶瓷敲碎磨平後，也可以裝飾珠寶飾品，在過程中學習並運用了不同的技法，讓自己的技術及能力也有所增長。第17屆全國身心障礙者技能競賽金工職類第2名、瑞芳高工室內空間設計科學生徐慧愉也展出得獎作品。