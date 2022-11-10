台灣教育科技展今起登場　新北19校展現智慧校園推動成效

▲台灣教育科技展今起至13日在世貿一館登場 。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「111資訊月暨臺灣教育科技展」今（10日）起至13日在臺北世貿一館開展，新北市教育局以「新北未來智慧學校：校務雲、智學雲、數據雲」為參展主軸，並邀請19所學校、逾100名推動數位學習教師，現場提供不同主題的數位學習活動，也展示新北智慧校園推動成果。

新北市教育局長張明文指出，此次展覽除了展示新北慧校園推動成果，也讓觀展的師生及家長現場操作新北校園通APP的眾多功能，如：上課YO點名請假、學雜費多元繳費、電子聯絡簿聯繫教師、寶貝i健康與掛號通知、學校積點兌換、上下學打卡、冷氣能源管理等，讓民眾體驗使用平板手機就能暢遊智慧學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

19所參展學校以科技結合雙語、自然、藝術及在地特色等為主軸，展現「生生用平板」計畫推動成果，像是崇林國中分享雲端智慧教學測驗分析平臺的成果及使用優勢，透過精準的數據題目資料庫，即時回饋學生答題狀況，讓師生檢討學習成效能夠事半功倍，也精準掌握學習狀況。

此外，新北市成福國小主任謝基煌，帶領學生用數位工具紀錄故鄉的生態與文史超過20年，產出多部生態史紀錄片及教具，並研發新的數位教學工具與模式，分享給國內外的老師，獲頒111年資訊月「傑出資訊人才獎」。中正國中老師江逸傑利用CoSci線上模擬實驗，進行浮力單元概念學習，發現阿基米得原理與影響物體沉浮的條件，獲頒「110年度教育雲物理模擬教案開發選拔」教師組佳作。