花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

▲吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繽紛吉安幸福巴士啟行！吉安鄉幅員遼闊，為提升鄉內公共運輸量能，滿足鄉親和高齡長者的民行需求，吉安鄉公所規劃幸福巴士試營運，16日於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」，試營運的彩繪幸福噗噗車在儀式中亮相。

花蓮縣長徐榛蔚親自出席致意，並肯定幸福巴士服務鄉親洽公、採買、休閒與生活需求，歡迎民眾多加利用，並表示，花蓮縣政府迄今已輔導十二個鄉鎮建置幸福巴士，花蓮市未來也將配合大花蓮都市計畫區完善交通網絡，為花蓮鄉親提供便捷大眾交通。

▲試營運的彩繪幸福噗噗車在儀式中亮相。

徐榛蔚指出，吉安鄉在游淑貞鄉長細心規劃下，以試營運方式推動幸福巴士，路線包括鄉公所、市場、福氣站、休閒步道等地點，對於鄉親洽公、採買或遊憩都非常方便，歡迎鄉親多加運用。

鄉長游淑貞表示，因應高齡化的時代來臨，公部門的便民服務更需與時俱進，數餘年來深入基層掌握長者需求，面臨晚輩兒女無法接送時必須自行駕車或騎車等狀況產生，無形中亦相對提升交通安全與事故發生的風險，因此公所團隊為維護鄉親行的安全，自去年度起著手籌備，並於今年3月份召開會議研討，陸續透過計畫撰寫，以及徐榛蔚縣長、議員吳建志的經費挹注下，促成吉安鄉幸福巴士溫馨啟用，護送鄉親快樂出門、平安回家。

試營運期間，吉安鄉幸福巴士將採用五人座代用小客車率先上路，規劃包含全鄉各社區銀髮關懷據點，以及20處行政機關、旅遊觀光站點，提供民眾免費預約搭乘，培養鄉親長期搭乘公共運輸的習慣，同時也將視試營運狀況調整班次、增設地點；至年7月1日起新車到位正式營運後，將以九人座巴士提供接駁服務，並於推廣期間1元收費至明年10月30日止。

▲縣長徐榛蔚（右）指出，幸福巴士路線規劃對於鄉親洽公、採買或遊憩都非常方便，歡迎鄉親多加運用。

吉安鄉幸福巴士搭乘方式，採取彈性預約制，每日提供往返2班次服務，每班次滿2人即發車，搭乘時段為每周一至周五上午8：30至11：30、下午14：00至17：00，敬請提前一天工作日預約，並提供乘車者姓名、電話、搭乘人數、接駁地點、搭乘時間等資訊。

預約專線為（03）8523126分機225，相關詳情請洽吉安鄉公所官方網站（https://www.ji-an.gov.tw/news/content/50248）。