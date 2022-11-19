　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

▲▼吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繽紛吉安幸福巴士啟行！吉安鄉幅員遼闊，為提升鄉內公共運輸量能，滿足鄉親和高齡長者的民行需求，吉安鄉公所規劃幸福巴士試營運，16日於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」，試營運的彩繪幸福噗噗車在儀式中亮相。

花蓮縣長徐榛蔚親自出席致意，並肯定幸福巴士服務鄉親洽公、採買、休閒與生活需求，歡迎民眾多加利用，並表示，花蓮縣政府迄今已輔導十二個鄉鎮建置幸福巴士，花蓮市未來也將配合大花蓮都市計畫區完善交通網絡，為花蓮鄉親提供便捷大眾交通。

▲▼吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

試營運的彩繪幸福噗噗車在儀式中亮相。

徐榛蔚指出，吉安鄉在游淑貞鄉長細心規劃下，以試營運方式推動幸福巴士，路線包括鄉公所、市場、福氣站、休閒步道等地點，對於鄉親洽公、採買或遊憩都非常方便，歡迎鄉親多加運用。

▲▼吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鄉長游淑貞表示，因應高齡化的時代來臨，公部門的便民服務更需與時俱進，數餘年來深入基層掌握長者需求，面臨晚輩兒女無法接送時必須自行駕車或騎車等狀況產生，無形中亦相對提升交通安全與事故發生的風險，因此公所團隊為維護鄉親行的安全，自去年度起著手籌備，並於今年3月份召開會議研討，陸續透過計畫撰寫，以及徐榛蔚縣長、議員吳建志的經費挹注下，促成吉安鄉幸福巴士溫馨啟用，護送鄉親快樂出門、平安回家。

試營運期間，吉安鄉幸福巴士將採用五人座代用小客車率先上路，規劃包含全鄉各社區銀髮關懷據點，以及20處行政機關、旅遊觀光站點，提供民眾免費預約搭乘，培養鄉親長期搭乘公共運輸的習慣，同時也將視試營運狀況調整班次、增設地點；至年7月1日起新車到位正式營運後，將以九人座巴士提供接駁服務，並於推廣期間1元收費至明年10月30日止。

▲▼吉安鄉幸福巴士於好客藝術村舉行「繽紛吉安.幸福巴士.溫馨啟行試營運典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚（右）指出，幸福巴士路線規劃對於鄉親洽公、採買或遊憩都非常方便，歡迎鄉親多加運用。

吉安鄉幸福巴士搭乘方式，採取彈性預約制，每日提供往返2班次服務，每班次滿2人即發車，搭乘時段為每周一至周五上午8：30至11：30、下午14：00至17：00，敬請提前一天工作日預約，並提供乘車者姓名、電話、搭乘人數、接駁地點、搭乘時間等資訊。

預約專線為（03）8523126分機225，相關詳情請洽吉安鄉公所官方網站（https://www.ji-an.gov.tw/news/content/50248）。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／大貓熊團團病逝　動物園最新說明
團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網哀悼：寶貝一路走好
病程急轉彎！「團團」癲癇後曾好轉　不到3個月惡化
淚背原罪36年！　許維恩「為她打破禁忌」
團團當初造熊「顧吃美食＋發呆」　發情圓圓超火大
快訊／3歲女童染疫164天「爆4症狀」　住院治療中
永和炸物店「招牌拆了」！　唐寶寶事件老闆近況曝
快訊／「向團團珍重再見！」　柯文哲發聲了
才慶祝18歲生日！　「團團」最後吃蛋糕萌樣曝光
快訊／今增59死！　本土+16514

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆+213！專責病房空床率66.7%　林右昌籲完整接種疫苗

「挺１８！青年挺青年」造勢晚會　賴惠員現身力挺王宣貿

盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

連江縣長候選人政見發表會　李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒

實踐管理學理論　王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

沙崙綠能科學城發展看俏　台南三井OUTLET加碼投資

員林市選戰激烈！偷拆藍營看板　綠營青年軍團長當場被逮　

台86線擦撞自燃男子受困車內　白河警即刻救人脫困

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

林青霞清唱+京劇隨CUE隨來　不復出惹...黃子佼拱「來唱跨年XD」

基隆+213！專責病房空床率66.7%　林右昌籲完整接種疫苗

「挺１８！青年挺青年」造勢晚會　賴惠員現身力挺王宣貿

盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

連江縣長候選人政見發表會　李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒

實踐管理學理論　王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

沙崙綠能科學城發展看俏　台南三井OUTLET加碼投資

員林市選戰激烈！偷拆藍營看板　綠營青年軍團長當場被逮　

台86線擦撞自燃男子受困車內　白河警即刻救人脫困

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

乳香蛋汁嘴內交融！台南罪惡蔥油餅夾「雞排流心蛋起司沙拉」

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

39歲「雷神」克里斯漢斯沃宣布暫時息影！　認：罹阿茲海默高度風險

韓國足球隊被看衰！美媒記者坦承：南韓世足賽「很難踢進」16強

視線死角衝出BMW！男闖紅燈擊落女騎士　目擊者怒指：再衝啊

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

15000人迎魔獸首秀　林秉聖嗆聲：讓漢堡館變我主場

團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網湧入哀悼：寶貝一路走好

北市社宅再+1！超大公園「走路就到」　112戶預計2027年完工

喵星人被鸚鵡嚇到抓尾不放　網友：萌得我不要不要的！

地方熱門新聞

高雄最扯「水溝蓋機車道」消失了

偷拆藍營看板　綠營青年軍團長被逮　

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

台86線擦撞自燃男子受困車內警救人

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

戴光宗力薦星宇航空極光哈密瓜

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

台南三井OUTLET加碼投資

黃麗如獲第11屆女性創業菁英獎

防疫定點飲食　東大門星空夜市共食區年底亮相

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

高雄工地開挖釀天坑　工務局開罰

雲林臺西警查賄頻傳佳績　警友慰問打氣鼓勵

更多熱門

相關新聞

5個習慣　整個人提升質感

5個習慣　整個人提升質感

現代的職場上加薪不易，物價卻持續上漲，有時我們會羨慕起高薪族的揮霍，殊不知精緻度日也能輕鬆應用在生活中，即便我們只是普通的上班族，有時對金錢無法太過放縱，但其實有質感的過日子，金錢不一定是必須，只要5種習慣，也能讓你快樂。

35歲後戒掉5個習慣 攀上人生巔峰

35歲後戒掉5個習慣 攀上人生巔峰

2022四重溪溫泉季　期間限定郵輪巴士

2022四重溪溫泉季　期間限定郵輪巴士

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價

基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價

關鍵字：

吉安幸福巴士啟程彈性預約接駁試營運收費

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

女友當街踹男友下體！過來人超認同

男為母豬接生　結果自己死了

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面