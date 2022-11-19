遭指選前賣高雄豪宅賺千萬　陳時中還原經過：這叫炒房真的是抹黑

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期有媒體報導「陳時中選前急售高雄豪宅、轉手獲利」，藍營也追打相關炒房議題，對此，民進黨台北市長候選人陳時中19日表示，買了一段時間後，確定不去高雄才售出，一直持續委託仲介賣，但高雄以前房子不好賣就這樣放著，「預售屋到現在放著也11年了吧！沒有這樣在炒房的啦，這叫炒房真的是在抹黑。」

對於藍營轉打炒房議題，陳時中回應，買了一段時間後，確定不去高雄才售出，但有時候職務上忙，高雄以前房子不好賣就這樣放著，「預售屋到現在放著也11年了吧！沒有這樣在炒房的啦，這叫炒房真的是在抹黑。」

對於藍營質疑為何選擇此時賣出，陳時中指出，沒有賣出，一直持續委託仲介賣，105-106年時覺得去高雄機會不大，有時候委託親友、有時候委託仲介長期在賣，因為自己負債也比較高，所以急著賣掉。

對於藍營質疑陳時中5年半還債1480萬、財產申報自用宅議題，陳時中回應，還債時間將近6年，自己有薪水、太太也有收入，至於自用住宅部分，大家申報過，一般選擇價高當自用住宅。

對於相關爭議，陳時中競選總部也拿蔣萬安胞姊賣房為例，批評其持有8年即大賺9000萬，這才是真豪宅、真炒房。媒體也追問為何拿蔣萬安胞姊舉例，陳時中回應，自己不是很清楚，這應該是一個公開資訊，因此競總拿來做比較。