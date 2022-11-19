柯文哲願招募入民眾黨　王世堅婉拒：我不可能去當車手

▲民進黨議員王世堅受訪。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

「柯黑大魔王」、民進黨議員王世堅近來遭受到的黨內壓力，柯文哲18日晚間直播時直言，王在民進黨的日子也不久了，斷言民進黨一定會把他幹掉；主持人追問，是否會延攬王加入民眾黨？柯未多想，馬上就表示「可以」。對此，王世堅19日受訪直言民眾黨是詐騙集團，「我敬謝不敏，我不可能去當車手的」。

王世堅說，3年前柯文哲成立民眾黨，當時他就說，騙子的終極目標就是成立詐騙集團，獨騙騙不如眾騙騙，「所以柯文哲的好意，我敬謝不敏，我不可能去當車手的」。

而且王世堅還說，民進黨提名他參選台北市議員這麼多年，「我盡忠職守，我認真問政，我全心服務，我沒有違背我們黨的託付，我更沒有違背選民的期待，所以我不懂，為什麼黨會開除我？我認為不可能」。

「我們黨是一個很有黨紀、很講求紀律，我所有的言行都沒有逾越黨紀的規範。」王世堅說，選舉難免會有競爭，難免會有派系私下運作，確實會有，我想他們只是一些絆腳石，「我勇敢面對、坦白接受，就來吧」。

媒體追問，是否會覺得柯文哲在吃豆腐？王世堅說，柯文哲政治上有釋出善意，「而且我也沒什麼豆腐好吃，我想他的初心不是這樣，他講這句的意思確實是釋出善意」，只是再一次講，不可能去當車手的。