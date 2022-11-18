黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

▲台南鹽田光電場啟用至今已發出近5億度綠電，減碳量達25萬噸，且兼顧生態，場內發現有國寶黑面琵鷺等近10種鳥類蹤跡，台電代理董事長曾文生等人前往視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應全球永續趨勢及淨零排放目標，台電持續積極推展再生能源，如太陽光電繼2019年完成100MW彰濱光電場，台電2020年於台南將軍、七股區利用廢棄鹽灘地打造150MW台南鹽田光電場，除較過去增加133萬立方公尺滯洪功能，更保留超過60公頃土地用於生態景觀。

台電表示，台南鹽田光電場啟用至今已發出近5億度綠電，減碳量達25萬噸，且兼顧生態，場內發現有國寶黑面琵鷺等近10種鳥類蹤跡，證明發展綠能可兼顧生態及在地環境發展，期盼共創多贏。

台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭，18日與台電常董周霞麗、獨董劉志文、董事江雅綺、董事丁作一、董事彭繼宗共同視察台南鹽田光電場。

台電說明，台電2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW（15萬瓩）的南鹽光，啟用至今共發出近5億度綠電，等同於近12萬戶家庭一年用電，更帶來25萬公噸減碳效益。

台電指出，南鹽光在建置規劃時，即導入生態共存理念，除配合在地環境打設近4萬支預鑄式混凝土基樁，將光電板架高2.1公尺，保持場址既有鹽灘地105萬立方公尺滯洪功能，更創造133 萬立方公尺滯洪量；同時保留超過60公頃土地，規劃為綠帶及鳥類棲地空間，營造生態共融，現場址內棲息有大白鷺、小白鷺、高蹺鴴、太平洋金斑鴴、青足鷸、鷹斑鷸、長趾濱鷸等近10種鳥類，近年冬季更有黑面琵鷺國寶蹤跡。

台電表示，台南鹽田光電場呼應在地環境人文，除光電版結合扇形鹽田、虱目魚及侯鳥成群飛舞圖象，場址亦主動退縮、保留綠帶空間及鳥類棲地，並設置步道及景觀平台等設施，光電場旁更設置20MW儲能系統，可將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，將台南鹽田光電場打造為兼具發電、能源管理應用及環境生態教育的綜合多元場域。