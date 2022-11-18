台南182線道「水桶彎」車禍　新買1個月...18歲重機男自撞護欄身亡

▲18歲余姓男子，17日下午騎車行至台南龍崎182線道西向東27.9公里處，不明原因自撞護欄，送醫仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

18歲余姓男子，17日下午騎車行至台南龍崎182線道西向東27.9公里處，因為不明原因自撞護欄，經救護車送醫後仍傷重不治身亡，歸仁分局案發後前往現場勘查蒐證，至於詳細肇事原因有待警方進一步調查。

182線道台南龍崎段路況蜿蜒起伏，其中25至28公里間更是重機騎士聚集炫技熱點，被車友稱為「水桶彎」的該路段，因為車禍事件頻傳，也被網友稱為「自摔彎」。

一名18歲余姓男子17日下午騎機車行經182線道西向東27.9公里處時，不知何故自撞護欄人車倒地，余男被其他騎士發現趴臥在路中，機車噴飛數十公尺，零件散落一地，騎士馬上報警救人。

台南市警歸仁分局據報派員到場查處，余男經送醫急救仍傷重不治身亡，警方初步調查，余男持照正常，機車才剛買一個月，至於確切肇事原因及死因仍待檢警相驗釐清。



歸仁分局提醒用路人，龍崎182線行車速限是50公里，駕駛應遵守行車速限，切勿超速，或於道路上有蛇行等危險駕車行為，以免影響交通安全。警方會持續加強取締違規，以維護用路人安全。