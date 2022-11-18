鼻酸！單親媽為家計遭詐團虐死　生前託人轉告兒「媽媽對不起」

▲黃女的遺體在桃園山區被發現，黃女的兒子後來在受訪時表示，盼政府嚴厲打擊詐騙。（合成圖／記者陳雕文翻攝）

記者翁子皓／桃園報導

日前爆出的「台版柬埔寨案」，詐團凌虐囚禁求職者導致3人死亡，引發社會關注。資深媒體人陳秀鳳在臉書上分享其中一名死者的故事，透露遭棄屍桃園山區的45歲黃姓婦人為單親媽媽，本身還患有糖尿病、高血壓，為改善家計北上工作，黃婦離世前還請同被關押的被害人，轉告兒子「對不起兒子，但很愛他」。

資深媒體人陳秀鳳在臉書上發文「這是個比悲傷還要悲傷的故事」，她表示，遭詐團棄屍桃園山區的45歲黃姓婦人，本身患有糖尿病和高血壓，在被騙受困後，無法及時獲得藥物治療，不幸喪命，更可憐的是，家屬無力殮葬，只能採取「公益殯葬」。

陳秀鳳透露，黃姓婦人兒子生下來才剛滿月，兒子的父親就不告而別，為了讓兒子生存下去，還一度把他送到育幼院扶養，黃婦後來靠著勞力，與兒子相依為命，過著極為辛苦的生活。

陳秀鳳還說，黃婦的兒子表示，媽媽當時是看了求職廣告，發現可先預支薪水，為了改善家計，於是放手一搏， 帶著所有證件與存簿，北上到桃園龜山面試，兒子後來查覺有異，勸媽媽不要相信，但趕回家時已來不及，下次再相見時，已是冰冷的遺體。兒子還說「我們母子倆度過顛沛流離，度過飢寒交迫，度過離別再相聚，卻度不過被詐騙集團凌虐死劫」、「我每天看著天空數著星星，數不盡的陰晴換圓缺，祈禱媽媽有好消息，但終究還是一聲聲悲嘆」。

協助處理黃女後事的郭志祥透露， 他曾接到一名陌生男子的電話，對方表示自己當初也被詐團騙，與黃婦一起被關押在廁所內，黃婦在嚥下最後一口氣時 ，請他轉告兒子「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任 ，但還是很愛他」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「真的很冷血的詐騙集團」、「可以做成調查報導，很感人肺腑的故事」、「太凄慘了！臺灣的治安怎會變得如此」、「好悲傷」。