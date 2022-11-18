假冒檢警替詐騙集團收96萬　男才出完庭又被逮...苦喊：沒收到錢

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局接獲2件詐騙案報案，兩名被害人共被騙走96萬元，懷疑就是同一人所為，警方蒐證後鎖定1名年僅21歲的男子假冒檢察官誆騙，11月10日發現男子現身彰化地檢署開庭，等他開完庭後立刻上前逮人。

警方調查，53歲的唐姓男子在9月接獲假檢警詐騙，對方聲稱他涉及刑案，若支付36萬元就可以拿回偵查卷宗，沒想到唐付完錢後才發現卷宗根本就是造假的，立刻到派出所報警處理。

▲警方在彰化地檢署逮捕假冒檢警的梁姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查期間，又發現1名65歲吳姓女子接到電信公司和檢察官來電，聲稱電話費沒繳，帳戶被設定為警示帳戶，吳女信以為真捧著60萬現金至交付給詐騙車手，後來發現不對才到派出所報案。

警方比對2案的監視器畫面，發現收錢車手是21歲的梁姓男子，梁姓男子以徒步後轉搭小黃企圖躲避警方追緝，警方最後鎖定梁姓男子在10日現身彰化地檢署，立刻持拘票南下逮人。

▲梁姓男子假冒檢察官收詐欺款項，最後在地檢署開庭後又被逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後在地檢署攔下剛開完庭的梁姓男子，梁姓男子坦承7月在臉書社團找工作，被高薪利誘招攬進入詐騙集團，但辯稱都還沒有獲得實質報酬，警方訊後依詐欺罪嫌將他送辦，將持續追查幕後詐騙主嫌。