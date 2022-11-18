網路借款竟淪豬仔！配合度高可「升官」　警救3人逮8詐團成員

記者鄧木卿／台中報導

以台中市28歲于姓男子為首的組織詐騙集團，以網路借款名義誘騙出被害人後，扣押存簿、提款卡作為人頭洗錢帳戶，還囚禁被害人在旅館內，限制自由，有些配合度高的搖身一變，成了集團小組長，反過來監控被害人；台中警一分局獲報逮捕于嫌等8人，救出3名被害人，全案依質押人口、槍砲、毒品、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦。

警一分局日前接獲一名婦人報案，指她兒子失蹤多日，只知被限制在某家旅館，警方蒐集相關證據後，13日前往該旅館當場逮捕曾姓及劉姓2名犯嫌，並救出被害人，經被害人供稱還有其他人也被限制在另一家旅館。

▲台中警一分局破獲詐騙集團案，逮捕8人，該集團以網路借款為由，囚禁被害人。（圖／民眾提供，下同）

警方16日再度出發查緝，查獲于姓主嫌等6人，救出2名被害人，現場查扣非制式手槍1支、手銬、腳銬、辣椒水、電擊棒、手機及現金15萬4827元等。

該集團以網路借款免利息或低利息為由，誘騙被害人上門繳交金融卡、存摺或開設人頭帳戶後扣押，並將存摺帳戶作為洗錢用途，控制人身自由，不過，還好並未發現有被害人被毆打。

第一分局長張啟祥強調，警方選前持續肅槍、掃黑、緝毒、打詐及取締賭博等，展現打擊非法及維護治安決心，讓台中成為安全、宜居城市。