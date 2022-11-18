2男網路求職「約商旅面試」　見面秒變豬仔！主嫌才21歲

▲警方逮獲6名嫌犯，訊後移送偵審。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

又有豬仔求職受騙！高雄2名無業男子在網路上看到求職訊息，於是和對方約在商旅面試，沒想到一見面就被詐騙集團控制關押，餐餐買便當給他們吃，直到確認帳戶可使用於詐騙匯款後才放人，其中李姓被害人被關押長達13天。警方清查後，逮獲21歲黃姓主嫌等6人移送偵審。

新興分局持續執行「旅館、民間出租套房等住宿處所」清查工作，從被害人循線找到人頭帳戶，再找到涉嫌人。發現21歲黃姓犯嫌為首的詐騙集團，自今年6月就涉嫌在高雄市利用網路收購民眾的個人金融帳戶。

51歲黃姓被害人、46歲李姓被害人獲釋後表示，當時和對方約在商旅樓下的超商面試，沒想到一見面就被押上樓，直到詐團確認他們的帳戶可使用於詐騙匯款才肯放人，還好被囚禁期間沒被虐待，餐餐還有便當吃。其中黃男遭關押2天，李男遭關押13天。

▲警方清晨上門逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局與刑事警察大隊偵四隊共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，循線查出涉案成員身分後，16日清晨分別至高雄及屏東等地查緝，查獲成年犯嫌21歲黃姓主嫌、19歲李男、少年許、侯、江、林等共6名犯嫌到案，並查扣犯案手機等贓證物。

全案偵訊後，依涉嫌洗錢防制法、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌，將黃嫌等6人於16日分別移送高雄地檢署及臺灣高雄少年及家事法院偵審。至於是否還有其他被害人，警方仍在清查中。