　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩猛射飛彈卻「詭異神隱30天」官媒封鎖動向　沒發照片零行程

▲▼北韓領導人金正恩16日與李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩10月16日與夫人李雪主一同造訪勞動黨置辦的菁英模範教育機構「萬景台革命學院」，官媒不僅形容金正恩是「慈父元帥」，還公布多張他溫情撫摸學童的照片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

綜合南韓與日本軍方消息，北韓18日上午自平壤順安向東發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），落入日本北海道西側的專屬經濟海域，估射程最遠可能超過1萬5000公里，可達美國本土。然而，北韓最高領導人金正恩過去連續30天沒有公開露面，官媒也未發布任何行程，是今年以來最長的一段「神隱期」。

▲▼北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩上月才神隱29天，如今又打破今年紀錄，已經30天未公開露面，引發外界臆測。（圖／路透）

根據日本NHK報導，北韓（朝鮮）領導人金正恩已經連續30天沒有露面，最近一次出席公開活動是在10月18日黨中央幹部學校進行紀念演講時，透過官媒發布多張照片，其後就沒有揭露任何動向。截至11月17日為止的30天神隱，是金正恩今年以來最長的一次「空白期」。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》18日在頭版刊出一篇呼籲對黨保持忠誠的社論，宣稱北韓在金正恩國防委員長無私的領導下，正在建設為政治軍事強國，但通篇沒有提到金正恩前往某處視察等實際動向。

據北韓官媒此前報導，金正恩也在10月10日睽違29天才現身，親自到場監督「戰術核運用部隊」的訓練。NHK指出，近來北韓以罕見高頻率發射彈道飛彈，並暗示對美日韓3國加強對抗，外界也估計平壤已完成第7次核試驗的準備等種種情況下，金正恩異常神隱，背後原因引發關注。

美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

快訊／日相岸田：北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域以內

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女星突遭猩猩「摸胸搓揉」！20秒片曝光　她崩潰尖叫
另一視角曝！淡水狠男「只為小事」當街暴打妻小　社會局出手了
ASML新鮮人年薪150萬！網紅突擊見「超狂福利」驚喊：贏G
快訊／YouBike1.0服務13年　12月3日正式退場
新竹19歲妹遭痛毆囚虐慘死！　主嫌是陸軍上兵
他沿路邊走「右轉進騎樓」被開罰單！　原因戰翻
軟體工程師騙砲2女　IG健身女網紅反咬性侵結果曝
潤娥代言韓牌將撤台！　「全球最後一家」獨撐到此時
男客大爆「70P極樂雜交趴」秘辛！　民宿淪淫窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世足吃爆！阿根廷、烏拉圭國家隊「自備1800公斤鮮肉」飛卡達開烤

應對北韓射彈　美日韓澳紐加下午召開「緊急領導人會議」

金正恩猛射飛彈卻「詭異神隱30天」官媒封鎖動向　沒發照片零行程

神奇畫面瘋傳！40歲男躺在棺材突然醒來　「死而復活」真相曝光

俄軍新一波空襲！烏克蘭公寓被炸毀「至少7死」　千萬人無電可用

男客大爆「70P極樂雜交趴」秘辛！和外國妹肉體交疊　民宿淪淫窟

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

1槍命中2俄兵！烏軍特種狙擊手「神準槍法曝」　子彈狂飛1.2km

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

世足吃爆！阿根廷、烏拉圭國家隊「自備1800公斤鮮肉」飛卡達開烤

應對北韓射彈　美日韓澳紐加下午召開「緊急領導人會議」

金正恩猛射飛彈卻「詭異神隱30天」官媒封鎖動向　沒發照片零行程

神奇畫面瘋傳！40歲男躺在棺材突然醒來　「死而復活」真相曝光

俄軍新一波空襲！烏克蘭公寓被炸毀「至少7死」　千萬人無電可用

男客大爆「70P極樂雜交趴」秘辛！和外國妹肉體交疊　民宿淪淫窟

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

1槍命中2俄兵！烏軍特種狙擊手「神準槍法曝」　子彈狂飛1.2km

全台最大大麻田藏空騎旅旁　主嫌財力人脈雄厚！8人收押未禁見

高虹安和男友列貪污他字案被告　柯建銘「大嘆無聲」：不再指點迷津

「有Guts的真男人」　徐巧芯跨黨送暖王世堅：陳時中選情就這樣了

鐵鎚怪客猛砸3車窗…車主氣炸！　高雄男落網...理由是：壓力好大

世足吃爆！阿根廷、烏拉圭國家隊「自備1800公斤鮮肉」飛卡達開烤

小2作業填空「孔子是OO」！兒填這2字媽急道歉　網聲援：未來希望

陸贈卡達大貓熊「四海、京京」世足賽前亮相！躺地啃竹子畫面萌翻

應對北韓射彈　美日韓澳紐加下午召開「緊急領導人會議」

呼應兒童人權！北市開放免費下載友善校園LINE貼圖　8張內容曝

不是差1號！醫破解「雙胞胎身分證字號」之謎　網比對驚：我家就是

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

北韓疑射洲際飛彈　駐日美軍基地發布警報

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

美國「女籃魔獸」被俄國判刑9年　已送流放地服刑

今年曾訪台！　裴洛西將卸任美國眾議院民主黨領袖

習近平指責杜魯道　他：像國中女生吵架

習近平與岸田會談 對台灣議題各表立場

張忠謀和布林肯坐一起　APEC晚宴照片曝光

習近平：亞太地區不是誰的後花園

馬航MH17烏東墜毀3人遭判刑　澤倫斯基讚重要判決

19歲男爬入垃圾桶　意外被「回收」成碎屍

芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片　籲打造自身科技力

更多熱門

相關新聞

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

日本警方日前破獲一個賣淫集團，並在11月8日逮捕5名男女，他們涉嫌自2012年開始，安排賣淫女子在租借的民宿或旅館中舉行雜交派對，並向每位男客收取5000至1萬5000日幣（約新台幣1112至3336元）不等的費用，10年來不法所得超過6億日幣（約新台幣1億3347萬元），每個月至少會舉辦12次的雜交趴。然而有客人就爆料，自己當初以為是可以和素人開趴，到場後才發現女方竟是風俗店派來的援交妹，讓他氣得當場硬不起來，隨即走人。

超過1.5萬km！美國也在北韓飛彈射程範圍內

超過1.5萬km！美國也在北韓飛彈射程範圍內

即／北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域

即／北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域

北韓疑射洲際飛彈　駐日美軍基地發布警報

北韓疑射洲際飛彈　駐日美軍基地發布警報

1個月內3大臣爆醜聞！岸田被批：對自己人太放縱

1個月內3大臣爆醜聞！岸田被批：對自己人太放縱

關鍵字：

金正恩金正恩神隱射飛彈北韓平壤日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

《全明星4》黃隊成員不忍了！

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

米可白「狂露美臀形狀」破36年穿衣風格

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面