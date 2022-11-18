男客大爆「70P極樂雜交趴」秘辛！和外國妹肉體交疊　民宿淪淫窟

▲多名曾經參加派對的客戶出面爆料雜交趴的內部營運模式。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本警方日前破獲一個賣淫集團，並在11月8日逮捕5名男女，他們涉嫌自2012年開始，安排賣淫女子在租借的民宿或旅館中舉行雜交派對，並向每位男客收取5000至1萬5000日幣（約新台幣1112至3336元）不等的費用，10年來不法所得超過6億日幣（約新台幣1億3347萬元），每個月至少會舉辦12次的雜交趴。然而有客人就爆料，自己當初以為是可以和素人開趴，到場後才發現女方竟是風俗店派來的援交妹，讓他氣得當場硬不起來，隨即走人。

根據《現代商業》報導，警方調查發現，5名嫌犯會透過社群媒體發文招募參加雜交派對的客戶，為了防止被發現，只會先提供集合地點，再由工作人員將客戶載到派對場所。而他們主要會租借有多個房間的民宿，到場後再進行分組，以1女對多男的形式，在各個房間內發生性行為。

該集團旗下約有10名賣淫女，而雜交趴最多會以60男、10女的形式舉辦。男性客戶的參加費用平均為1萬5000日幣（約新台幣3336元），而常客則能打折到5000日幣（約新台幣1112元）。一名曾經參加雜交趴的50多歲男性透露，工作人員會先在入口處收錢，等到進去民宿後，會在客廳看見5到6名女性，之後就可以選擇自己滿意的對象，隨後分別移動到不同的房間，通常都是以1女對2至3名男性的比例分配，且不一定要使用保險套。

另一名也參加過該公司舉辦的雜交派對的40多歲公司經營者則表示，當初自己以為能夠跟「素人」發生關係，誰知道到場後，才從女方口中得知，她們是從風俗店派來的援交妹，讓他氣得當場硬不起來，並隨即離現場。

該集團每個月會承辦12至15場的雜交派對，地點多在旅館與民宿。警方在搜查過程中也發現，被派往雜交派對現場的女性竟有逾期居留的外國籍女子。據悉，這是因為一旦發生危險或被發現犯行，沒有合法居留權的外籍女性較好脫手，對犯罪集團而言風險更低。

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