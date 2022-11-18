1月內3大臣陷醜聞！日內閣連環下台　岸田被批「對自己人太放縱」

▲岸田內閣不斷爆出醜聞，甚至引發「下台骨牌效應」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本總務大臣寺田稔的政治獻金爭議持續延燒，雖然首相岸田文雄仍在海外出訪，但自民黨內部已開始出現討論聲音，要求寺田稔下台，待岸田文雄返回日本，勢必就要立刻面臨抉擇。一旦寺田稔真的下台，將會成為繼山際大志郎與葉梨康弘後，近1個月內第3個辭職的內閣大臣。面對內閣不斷出包，岸田也被黨內人士批評，「對自己人太過縱容。」

根據《時事通信社》報導，總務大臣寺田稔10月底被《週刊文春》踢爆，涉嫌偽造文書、逃漏稅，11月又再度被爆涉嫌收取不當的政治獻金，儘管他多次企圖滅火澄清，但卻依舊無法讓輿論降溫。事實上，隸屬岸田派的寺田稔與岸田文雄關係密切，他的太太則是前首相池田勇人的孫女，而池田勇人所創辦的宏池會目前則是由岸田文雄帶領。

儘管岸田決定力保寺田到底，自民黨內部也出現部分認同聲音，但是下周就要進行2022年第2次修正預算審議流程，如果醜聞持續發酵，恐怕會影響到國會議程與自民黨的政權營運，因此黨內也開始出現反彈聲浪。目前正在外地出訪的岸田預計19日以後就會歸國，屆時勢必將面臨抉擇。

▲自民黨內部人士擔憂，內閣問題將會影響到政權營運。（圖／路透）



自民黨內部人士17日透露，「只要替換掉有問題的內閣大臣即可。」也有曾擔任內閣的黨內人士直言，「讓寺田下台才是真正地為他好。」

前經濟再生擔當大臣山際大志郎因被揭發與統一教會有密切關係，甚至被翻出與統一教會長老韓鶴子的合照，最終在10月25日下台。前法務大臣葉梨康弘則是爆出失言風波，他稱自己的工作就是每天早上替執行死刑蓋章，還直言法務大臣這個官職就是沒錢也拉不到選票的職位，最終也在11月請辭下台。當時為了收拾爛攤子，岸田還因此延誤到出訪行程，導致取消與多國元首的領袖會談。

雖然不到1個月內有2名大臣下台，讓自民黨認為，如果無法停止大臣請辭的骨牌效應，可能會動搖政權，但是寺田稔的爭議卻持續擴大，一發不可收拾。由於葉梨康弘與寺田稔都屬於岸田派，因此自民黨內部也批評岸田文雄「對自己人太過放縱。」對此，有人認為岸田文雄應該負起組織內閣的責任。

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