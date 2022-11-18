辣妹援交遭嫖客「粗暴動作」弄痛　「錢不要了」哭求停手

▲一名女子性交易時，遭嫖客粗魯硬上，讓她痛得退錢，求對方罷手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中詹男以1千元為代價，約女子小花（化名）進行性交易，沒想到，詹男一進房間，不顧小花反對，以粗魯的動作，對小花性交得逞。小花為求脫身，不僅退還1千元性交費，還另外給1千，請求詹男罷手，總算逃離詹男。法官考慮詹男已與小花和解，依強制性交罪，判處詹男有期徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，詹男今年7月4日上午找小花進行性交易，不料，詹男拿出2張500鈔票給小花後，著急地脫去小花的衣服，不顧小花的反抗，用手臂正面壓制小花的脖子，再強行以手指對小花性交得逞。小花因詹男粗暴的動作，導致她胸部、頸部、下體受傷，小花疼痛難耐，將2張500鈔票歸還給詹男，又額外拿出1千元給他，哀求詹男放過她，小花等到詹男離開後立即報警。警方到場，以準現行犯逮捕詹男。

法官表示，詹男一時失慮而觸犯刑章，他所犯的罪，不同於手段殘暴的性侵，且詹男事後深感後悔，法官認為他有教化的可能，不應輕易判他入監服刑，因此依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」酌減其刑。

法官認為，詹男僅因一己私慾，竟強制採取小花不願接受的性交方式以滿足其性慾，因此造成對方身體受傷，但考量詹男已與小花和解，並設法彌補小花身心受創，因此依強制性交罪，判處詹男有期徒刑2年，緩刑5年，還要提供40小時義務勞務，並上法治教育5場。