軟體工程師徵伴遊騙砲2女　美女教練反咬性侵！獲輕判理由曝

▲陳姓軟體工程師聲稱高價徵美眉伴遊，卻用變造的美元匯款紀錄截圖騙砲得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名有性侵前科的陳姓軟體工程師，自稱是持有美國綠卡的30歲黃金單身漢，在IG獵豔謊稱願出高價徵美眉伴遊，2名美女網紅上鉤、陪玩還陪睡，結果僅1人拿到2萬元，其餘10多萬元酬勞都被陳男用偽造美金匯款紀錄唬弄，陳男到案承認行騙，台北地院依詐欺得利罪判他5月徒刑，但陳男被控性侵部分，法官認定女方說詞可疑，判陳男無罪，均可上訴。

陳男原本是月入約8萬元的軟體工程師，先前在2015年間，以60萬元為餌約1名女網友碰面，他根本沒帶錢，把女網友拐進旅館就企圖強脫人家衣褲，女網友拚命從門縫朝外呼救，陳男僅撫摸得逞，最後和解被依強制猥褻罪輕判6月徒刑、緩刑2年定讞，他卻以赴美工作為由放棄緩刑，繳清易科罰金結案。

去年（2021年）2月間，陳男故態復萌，在IG隨機找美眉搭訕，自稱單身持有美國綠卡、剛回台灣度假，身上很有錢，願出高價找人伴遊吃吃喝喝，還保證絕對不會對女方動歪腦筋。

▲陳姓軟體工程師以高價徵伴遊為餌，坐享2名女網紅陪睡豔福。（示意圖／取自Pixabay）

1名資深美女網紅被陳男允諾的台幣6萬元酬勞打動，答應伴遊3天2夜，去年3月9日北上會合、見面先拿錢，陳男僅給2萬元現金，謊稱餘款用1450美元從美國帳戶匯款、入帳時間會晚一點，陳男還以變造的英文匯款頁面截圖取信對方，並在飯店開2間客房各住1間裝紳士。

女網紅信以為真，第1晚就跟陳男在飯店上床，沒想到陳男竟從IG又約到1名貌美女教練上鉤，相約隔天（10日）中午在飯店大廳碰面，陳男提前傳訊息給女網紅「今天可以放生我沒關係」等語，以免穿幫，接著把赴約的女教練帶回房翻雲覆雨，同樣用變造的匯款頁面截圖，假裝已將台幣12萬元酬勞，以4300美元匯入女教練帳戶。

陳男並唬弄女教練須等2、3天才會入帳，好讓他繼續享受女網友的伴遊服務，同月11日結束行程後，陳男立刻閃人並刪除自己IG帳號、封鎖2女帳號，2女發現受騙、憤而報案抓人，擁有上萬粉絲的女教練更自稱應徵「純伴遊」，遭陳男設圈套硬上，告陳男涉嫌強制性交，並投訴媒體取暖。

身材微胖、講話帶有台灣國語腔調的陳男到案，承認玩弄女網紅，並趕快賠錢跟女網紅達成和解，但他矢口否認性侵女教練，聲稱雙方說好性交易，他只是「騙砲」沒付錢而已，何況女教練身強體健，若真的抗拒，怎可能不帶傷也沒弄破衣物，他還說當時採取「女上男下」體位，如果女教練不願意，根本做不成。

女教練堅稱陳男謊稱徵伴遊「一切以單純、尊重、順其自然為原則」，且陳男設局性侵得逞後，自稱「一時忍不住」，主動允諾付錢安撫、說要轉帳台幣12萬元給她，沒想到再騙1次，令她身心二度受創，至今仍須接受心理治療。

不過法官詳查發現，女教練對於遭性侵時衣服有無被脫掉、陳男何時允諾付錢，說法版本不一致，且女教練跟陳男從飯店一起走到捷運站，陳男幫她提包包、她和陳男對望交談，毫無嫌惡、畏懼或悲憤模樣，更拖到同月13日才報案驗傷，結果只驗出她男友留下的DNA。

法官並指陳男刪除IG帳號後，女網紅雖無法看到陳男發話內容，但至少保留自己單方發話紀錄，女教練卻全刪光，且若依女教練所言，陳男理當盡快支付遮羞費以免被追究性侵刑責，又怎會用假的匯款紀錄讓犯行東窗事發。

加上女教練在事發前就有精神科持續就診紀錄，法官認定女教練的指控，都不足以證明陳男涉犯強制性交罪嫌，此部分判陳男無罪，陳男欺騙女網紅的行為，依詐欺得利罪判刑5月、得易科罰金15萬元，陳男求緩刑，法官指他有類似前科仍再犯，不准他的請求，全案可上訴。