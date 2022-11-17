女大生申請獎學金　控助教威逼「幫我弄一下」提告結果曝

▲女大生指控助教利用權勢威逼性侵，檢察官調查後認為犯罪嫌疑不足，處分不起訴。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

1名女大生指控王姓男助教，假借要指導申請獎學金等名義，把她到回住處，威脅「我好硬，不幫我就意淫其他女同學」，女大生被迫與王男發生性關係後提告，王男坦承與女大生共處一室飲酒，但絕無發展進一步，台北地檢署檢察官調查，女大生曾向友人訴苦擔心個人安危，之後仍進出王男住處，因查無王男犯罪嫌疑，17日處分不起訴。

據了解，女大生因為要申請獎學金，還有課程安排問題，曾請教王姓助教提供自傳撰寫建議，2021年12月某天晚間，女大生再次向王男請益時，王男把她帶到前女友租屋處，然後就趁四下無人，大膽地開口「我好硬，幫我弄一下，不幫我就意淫其他女同學」。

女大生擔心王男真的去意淫同學，會對同學不好，當下決定承受一切，幫王男解決了「好硬」的問題，但事後越想越不對，覺得王男是利用權勢，逼迫她發生性關係，因此到警局提告指控王男涉嫌妨害性自主。王男到案表示，確實曾邀女大生到前女友租屋處，2人相談過程中也喝了點酒，不過並沒有發生進一步的接觸，不懂為何被告。

檢察官調查發現，女大生之前就曾到過事發地，當時還曾傳求救簡訊「快被強暴了，快來載我」，朋友也立刻前往接走女大生，事後卻仍再次跟著王男回到事發地，和擔心個人安危的常情不符，且王男只是系所助教，與女大生並無指導監督關係，應無權勢可要求女大生做違背個人意願的事情，因此認為王男被控妨害性自主罪嫌疑不足。