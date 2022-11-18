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香蕉「降落」重擊屏東農夫！肝臟炸裂大量出血　意外揭10cm惡瘤

▲林姓農民被送到急診室後，緊急手術，意外發現有肝腫瘤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓農民被送到急診室後，緊急手術，意外發現有肝腫瘤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東縣一名58歲的林姓農民，2日上午在香蕉園工作時，不慎遭落下的整串香蕉擊中腹部，因爲腹部疼痛逐漸加劇，家屬送他到急診，醫師經腹部外傷超音波發現病人右上腹大量積血及肝臟邊緣不規則，疑似肝臟大面積撕裂傷，而且還意外發現惡性腫瘤，經過初步處理之後轉診到高醫，經過緊急手術，恢復情況良好。

這名患者被送到屏東醫院後，經過腹部電腦斷層檢查，發現病人右側肝臟第六節處出現大面積撕裂傷併發大量腹內出血，屬肝臟撕裂傷第三、四級，並同時會診一般外科蔡文豪醫師，到院時病人已出現心跳過快及意識漸趨遲鈍的狀態，進入失血性休克第二期。

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急診室大量輸血穩定病人生命徵象後，隨即安排病人進入開刀房進行剖腹探查手術，不過卻意外發現肝臟第六節處一個超過10公分的大型惡性腫瘤破裂，並持續出血中，外科團隊研判為肝臟惡性腫瘤破裂所引起之腹內出血，最佳的治療方法為利用外科填塞術式先行穩定病患生命徵象後，再轉往醫學中心進行緊急血管攝影及動脈栓塞治療。

▲林姓農民被送到急診室後，緊急手術，意外發現有肝腫瘤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲部立屏東醫院一般外科蔡文豪醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因此啟動二院腹部急症綠色通道，與合作醫學中心高雄醫學大學附設醫院外傷小組聯繫後，完成病人病情交班，即由救護人員接手直接轉送高雄醫學大學附設醫院接手，並完成後續手術治療。病患抵達高醫後，創傷小組立即進行血管攝影及肝腫瘤動脈栓塞，並於二天後進入開刀房取出腹腔內填塞止血棉，手術過程順利，病患目前恢復狀況良好。

屏醫外科主治醫師蔡文豪表示，腹部外傷包含穿刺傷及鈍挫傷，大部分多為腹壁損傷，偶有腹部內臟受損。臨床上最常見為脾臟損傷，肝臟撕裂傷較為少見。而肝臟撕裂傷依照血腫及撕裂傷大小大致可分為六級， 1-2級的輕微撕裂傷為臨床最常見，病人接受保守治療及住院觀察即可。而3級以上撕裂傷則屬嚴重肝臟撕裂傷，症狀可見右肩疼痛、右上腹痛，伴隨呼吸急促、心跳加快、皮膚蒼白發冷、腹脹、噁心和嘔吐等，嚴重時病人會休克死亡。

嚴重肝臟撕裂傷的緊急治療需有賴多團隊密切聯繫與合作，需要進一步手術治療或動脈栓塞治療。然而施行肝臟撕裂傷緊急治療有賴多團隊密切聯繫與合作，屏東醫院王照元院長特別指出，為讓屏東醫療服務品質能與醫學中心同步，推動屏東醫院與高雄醫學大學附設醫院之醫療合作，透過醫師團隊交流、醫療與照護技術的提升，讓屏東鄉親能免於舟車勞頓跨過高屏溪到高雄就醫，可即時救回急重症病患，這就是部屏與醫學中心合作之重要價值。

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