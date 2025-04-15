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北部1歲嬰隨家人到高雄！3度就醫確診麻疹　匡列172接觸者

▲▼麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗(MMR)。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國內發生麻疹群聚，男嬰被匡列接觸者時立即施打疫苗，清明連假後仍確診。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(15日)公布2起本土麻疹病例，皆為北部未滿1歲男嬰，其中一名確診個案曾與北部境外麻疹病例於同一家診所就醫，4月3日至７日曾由家人搭高鐵帶到高雄拜訪親友，衛生局初步匡列接觸者172人，目前沒有人出現疑似症狀，將健康監測至27日。

衛生局疫調發現，該名男嬰曾在4月3日與家屬搭乘高鐵到高雄市親友家，期間於4月4日、6日出現發燒、流鼻涕、咳嗽有痰、四肢零星紅疹等症狀，並於高雄診所就醫。由於男嬰被匡列為接觸者時，曾立即施打疫苗，後因柯式斑點症狀不明顯，醫師僅懷疑確診。

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男嬰和家屬4月8日返回北部，又因發燒、呼吸急促再次送醫，北部醫師診斷疑似麻疹並通報，隨後收治於負壓隔離病房，目前該男嬰已脫離傳染期並已出院。

高雄市衛生局對此已匡列172名接觸者，目前無人出現疑似症狀，皆已完成健康關懷，符合條件者也已完成暴露後預防，健康監測將持續至4月27日。

▲▼麻疹。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲麻疹最常潛伏期為18天。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，麻疹在出疹前後4天即具高度傳染力，透過空氣、飛沫及接觸患者分泌物傳播，潛伏期約7至18天。接觸患者後約10至12天可能出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局強調，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿一歲幼兒，請儘速帶至衛生所或合約院所接種MMR疫苗。避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往流行地區。

此外，衛生局提醒民眾，出國時應注意手部衛生，於公共場所或人潮眾多處建議佩戴口罩。返國後若出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史與接觸史。

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