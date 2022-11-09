快訊／精液塗在女排長牙刷上判無罪　邱國正表態「贊成恢復軍審法」

▲國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委吳斯懷9日於立法院外交及國防委員會質詢時，提到恢復軍審法的議題，提到有東引官兵逾假陪女友過生日、塗精液在女官兵牙刷上等案，司法都無罪，導致基層幹部領導不敢管、不能管、管不動，要求國防部長邱國正表態，是否同意恢復軍審法？對此，邱國正答詢時說，他個人當然贊成，這對領導統御各方都有利。

吳斯懷質詢時表示，「恢復軍審法刻不容緩」，他過去已經質詢過行政院長蘇貞昌、前國防部長嚴德發，但至今都沒有任何動作，當年為了洪仲丘事件，他姊姊也擔任立委了，但軍審法廢除10年了，對國軍士氣跟領導統御有直接影響，基層幹部、營連長等都不敢管、不能管、管不動。

吳斯懷舉例，有東引的二兵休假返台為了陪女友過生日，司法判沒有逃亡意圖無罪，而關指部士兵在女排長的牙刷塗精液也無罪、裝甲旅官兵逾假記大過，最後也無罪，這三個特殊例子。他說，軍審法廢掉之後，人力有沒有院檢偵查，10年了，近年來有32件不論是衛哨、抗命、逃亡、妨害性自主等，有9成都無罪或緩刑易科罰金，「這讓部隊不敢管，一管下級就告你！」

對此，邱國正答詢時說，軍法當然是「利刃」，對領導統御是正面，但這有程序，不能他個人打包票，但對於吳斯懷所提的，內部管理跟領導統御，不能怪基層幹部，往往經驗不夠會遇到問題，但有違法犯紀就會依法來辦，該撤職、汰除就馬上處理。

吳斯懷說，他希望邱國正可以針對「恢復軍審法」表態，他知道有難度跟程序，但希望有主官的態度。邱國正則說，「當然，我個人當然贊成」，他認為這對於領導統御各方都有利，也不會說會造成濫用，軍審法不會有濫用，依照程序走的話。