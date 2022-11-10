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華視新聞跑馬燈多次誤植　監院調查報告出爐

▲只要是軍人的調查案件，絕對逃不過監察院監委「彈劾」的命運。（圖／記者林健華攝）

▲監察院。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

華視日前多次播出新聞疏失，經監察院調查，10日對於華視定位不明糾正文化部，並確認無外力及刑事不法情事，監委賴鼎銘、葉宜津、林郁容也提出六點調查報告，包含，文化部應督促加強監督、華視內控機制須改善等，相關報告經監察院教育及文化委員會審查通過。

監委指出，華視新聞台於111年4月20日至5月13日播出新聞時，共出現7次錯誤：插播式字幕播出戰爭及防災、天然災害及極端氣候資訊、將行政院長職銜誤植為總統、美國職棒誤植隊徽、誤植上海確診人數、將總統姓名誤植為蔡EE、將「前」副總統誤植為「美」副總統。

監委調查後提出以下調查意見：

一、監委指出，查無外力介入及刑事不法情事：經國安局發交調查局查證後未發現有外力介入情形；另台北地檢署查無刑事不法，予以簽結；又第1次錯誤播出新北市有戰爭或天災之快訊文字，亦經新北市政府證實確屬其商請華視預錄演習情境腳本。

監委表示，此屬相關工作人員未遵守SOP所致生之疏失，華視共懲處22位人員。文化部宜督促公視基金會對其關係法人華視加強監督，避免再有類似錯誤。

二、監委指出，華視內控機制問題及改善：文化部111年5月25日調查報告指出華視內控機制出現問題之主因包括「組織編制老舊僵化及聘用人力制度繁雜」、「新聞人力數量及專業知能不足」、「各工作人員職務角色定位及分工不明」、「設備老舊且多為手動操作」。

監委表示，已請華視辦理包括「建立符合業務實際需求之組織編制及人事制度」；「提升人力需求以及人員專業品質，教育訓練需無時無刻進行」；「新聞SOP設計，須與工作人員權責相符」；「對老舊設備進行盤點汰換」。文化部與公視基金會宜持續善盡監管及協助華視之責。

三、監委指出，通傳會已依法裁罰華視或要求檢討改進：通傳會對於插播式字幕分別播出戰爭及防災、天然災害及極端氣候等訊息已各裁處50萬元；將行政院長職銜誤植為總統已發函要求改進；誤植上海確診人數、將蔡總統姓名誤植為蔡EE、將「前」副總統誤植為「美」副總統，該3案經該會決議「函請業者應落實新聞內控機制與新聞編審SOP」。

監委表示，該會後續應檢視華視新聞是否落實內控機制與編審SOP，並列為評鑑及換照之審查事項，俾督促華視確實積極改善。且亦宜以華視為鑑，要求其他電視業者新聞台引以為戒，檢視內控機制與編審SOP，避免出現與華視類似之錯誤。

四、監委指出，華視定位不明問題原地踏步，提案糾正文化部：華視於95年間雖已成為公廣集團之一員，惟迄今其定位仍處於「不公不民」狀態，監察院103年度「公廣集團經營成效及問題之探討」專案調查研究報告即已指出華視定位不明及發展不利等問題。

就相關問題，監委表示，請文化部對華視之定位審慎評估加以界定及儘速排除發展障礙，惟事隔8年竟仍原地踏步，問題依舊。對於華視之定位及發展上面臨之問題（例如資產活化、經費補助等），宜積極尋求共識，並在法制上加以解決。

五、監委質疑，華視公評人特別報告與公視基金會說法不一：華視既為強化自律內控機制而設置公評人，自應發揮其應有功能，如公評人建議有值得參採之處，華視應予正視，如認有與現況不符或誤解之處，華視亦宜與公評人溝通或澄清，以免形同各說各話。

六、監委指出，明賞罰並落實淘汰機制：諮詢專家提及華視工會是華視經營上需面對之問題，且華視要淘汰不適任員工亦不容易，藉由本次華視新聞接連出錯之契機，將歷次錯誤關鍵列出明訂於規則中，依規則，明賞罰，澈底執行，甚至連續出錯將予以開除，除可收警惕之效，亦可落實淘汰機制。

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