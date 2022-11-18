深夜驚見「阿北」路邊Orz　桃園正妹警花為他擋風助返家

▲正妹警花蔡雅安有愛心且負正義感。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局青溪所員警蔡雅安17日深夜巡邏時，發現有位96歲翁姓老先生跪趴在地成Orz ，立即上前關懷詢問並將他扶起，見老翁精神委靡，且衣著單薄、渾身發抖，就靠著他幫忙擋風，並呼叫同仁支援將老翁帶返所，原來是老翁走了約六公里都找不到路回家，最後體力不支才會跪趴在路旁休息。

今年1月剛到青溪所報到的女警蔡雅安，個性活潑喜歡助人，是個標準的樂天派並對小動物會愛心噴發，從小就看不慣不守秩序的人，班上同學亂丟垃圾一定會被她糾正，同學都說她應該當警察，於是她報考107年公務人員特種考試警察人員考試，通過考試後，於109年畢業分發到保安警察第一總隊服務，之後她簽調到桃園市，希望能第一線幫助需要協助的人。

▲▼見老翁深夜趴地，將他扶起並為他擋風，並帶返警所連絡家人帶回。（圖／桃園警分局提供）

昨晚23時許蔡員巡邏時，在桃園區朝陽街與青溪三路口，發現有位翁老先生跪趴在地，將他扶起後經了解老先生家住蘆竹區，晚上6時許外出散步卻迷了路，走了很久(距離約六公里)都找不到路回家，因體力不支才會跪趴在路旁休息，由於老翁精神委靡，且衣著單薄、渾身發抖，蔡員就靠著他幫忙擋風，同時呼叫同仁支援，將老先生帶返所內休息，經連繫家屬到所將老先生接回照顧，家屬非常感謝員警的幫忙。