家教妹「巨球ω波奇塔」太震撼　鋸出超深海溝！12萬人瘋朝聖

▲一把自製塑膠鋸子鋸出「超深海溝」。（圖／翻攝自推特／@katekyo_nene）

記者周亭瑋／綜合報導

最近開播的動漫《鏈鋸人》人氣急遽攀升，其中鏈鋸惡魔「波奇塔」，成為不少正妹爭相模仿的角色。日本一位家教妹日前獻上完美cosplay照，「超兇悍」渾圓狂吸12.7萬人按讚，大票老司機洗版直呼，「我也要當那把電鋸」、「啊啊啊啊啊」。

一名日本正妹「家庭教師ねね」日前在推特曬出辣照，只見她穿著橘色貼身針織衫與黑色吊帶包裙，自製的透明電鋸完美「鋸出」傲人雙峰，而一雙水靈大眼更讓人戀愛了。

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照片除了在推特瘋傳，還有網友轉分享到「爆廢公社二館」，大票人留言嗨喊，「不用給番號的嗎」、「被鋸也覺得幸福」、「波波波奇塔」、「世界和平」、「好美的波奇塔」、「這隻魔人要去哪裡收服呢」、「我沒了」。

▲▼妹子身材超好。（圖／翻攝自推特／@katekyo_nene）

據悉，這位家庭教師ねね目前是一名大學生，有在兼職當家教，因為熱愛動漫和遊戲，經常在社群網站上分享cosplay的成果，而她的推特也有超過12萬粉絲追蹤。

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