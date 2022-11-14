蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長：漂亮多了

▲蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎14日推出最新影片，以網友票選列出全台10大正妹里長候選人。其中，蔡阿嘎看到第三名的新竹市東區埔頂里候選人何芝寧時表示，「我這邊懷疑妳就是網紅」，「妳怎麼不去選新竹市長，她比XXX漂亮多了」。

蔡阿嘎上傳「蔡阿嘎調查局」最新一集表示，今年出現許多正妹里長，因此他舉辦網友投票，選出最正的10人。此外，評比標準50%是網友投票，另外50%是他，因此排行結果融合了客觀數據跟個人喜好，「今天沒有要談什麼政策啦，我們就是這麼膚淺」。

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【2022年全台灣10大正妹里長候選人】

1.陳紫渝 新北市永和區永福里里長

2.蘇虹宇 新竹市北區金雅里里長

3.何芝寧 新竹市埔頂里里長

4.洪佩琦 南投縣草屯鎮敦和里里長

5.劉秋婕 台南市永康區北灣里里長

6.李品君 台北市南港區聯成里里長

7.林采霏 台中市北區淡溝里里長

8.羅羽涵 桃園市金陵里里長

9.施岱伶 新北市三重區過田里里長

10.林季蓉 新竹市公園里里長

▼蔡阿嘎排名「全台10大正妹里長候選人」。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）



▼蔡阿嘎開玩笑叫何芝寧去選新竹市長。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）



其中，蔡阿嘎看到第三名的新竹市東區埔頂里候選人何芝寧時，開玩笑地說他質疑何芝寧本來就是網紅，是想透過選舉出來搏版面，「妳去當里長？要不要來我們公司」，「妳怎麼不去選新竹市長，她比XXX漂亮多了」，而XXX被消音，出現一名女子被馬賽克照片。

網友看完紛紛留言，「新竹市居然出3個，身為新竹人倍感驕傲」、「雖然很膚淺，但是讓大家知道年輕人站起來，年輕人是積極參與公共事務的，讓台灣更好」、「紫死不渝」、「可以Po後續這10大里長誰當選嗎？我比較好考慮搬去哪裡」、「以上候選人已寄出存證信函」、「下一次二伯也出來選里長，一定高票當選，二伯我支持你」。

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